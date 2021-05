Albano, la pace tra “Romina e Lecciso” stenta. Fedez? “Sono sconcertato”

Albano Carrisi tra pochi giorni festeggerà il traguardo dei 78 anni. Il 20 maggio infatti è la data in cui casca il suo compleanno. Intervistato dal magazine Oggi, il cantante pugliese ha raccontato che il regalo più bello in cui possa sperare è vedere Romina Power e Loredana Lecciso, rispettivamente sua ex moglie e sua attuale compagna, “fare la pace”.

La questione non è assolutamente scontata, ma il cantante di Cellino San Marco non smette di credere che qualcosa in tal senso si possa smuovere prossimamente. “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”, ha fatto sapere. Spazio poi ai progetti professionali e ad un paio di paroline sul caso Fedez-Rai, in riferimento al pandemonio scatenato dal rapper che ha accusato la tv di stato di praticare una sorta di censura preventiva nel confronto degli artisti.

Capitolo carriera: Albano spiega che non gli mancano le proposte lavorative, sia in coppia con Romina Power, sia da solista. Scegliere se accattare o meno non è difficile. “Quando chiamano Albano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Albano vado io”, ha dichiarato sorridendo l’artista pugliese.

Nel frattempo continua a lavorare a un nuovo album, Le canzoni del Mediterraneo. C’è poi un importante appuntamento che lo vedrà a breve protagonista e che cade il 6 giugno. In questa data dovrebbe cantare all’apertura dei Campionati mondiali di judo che si terranno a Budapest (Ungheria) davanti, tra gli altri, a Vladimir Putin. A proposito del leader del Cremlino dice di non essere un politico e quindi di non poterlo giudicare su determinati fatti.

Quando gli viene chiesto del caso Navalny, vicenda che ha interessato la cronaca internazionale, Carrisi non si sbilancia dicendo che con “tutto il rispetto non sappiamo questo personaggio come sia nato, chi sia veramente. Non sappiamo nulla. Credo che le vere dittature siano altre, come quella militare in Birmania”.

Albano su Fedez e la polemica scatenata dal rapper sulla Rai: “Sono sconcertato”

Infine si è planati sul caso Fedez-Rai, scatenatosi durante il Concertone del Primo Maggio in onda su Rai Tre. Come è noto il rapper ha accusato i vertici di Viale Mazzini di censura, innescando un polverone che ha coinvolto politici, dirigenti televisivi e personaggi del piccolo schermo. Che idea si è fatto Carrisi dell’intera vicenda? “Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato”, ha tuonato Albano che ha aggiunto, sempre riferendosi al marito di Chiara Ferragni: “Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava“.