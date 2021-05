Alfonso Signorini: perché è sparito dalla tv dopo il Grande Fratello Vip

Dopo la finale del Grande Fratello Vip 5 dello scorso 1 marzo, che ha incoronato Tommaso Zorzi vincitore, Alfonso Signorini è sparito dalla televisione. Nessun nuovo programma per il direttore di Chi e nessuna intervista in qualche salotto Mediaset, da Maurizio Costanzo o da Barbara d’Urso. Che fine ha fatto il giornalista e conduttore 57enne? E perché è letteralmente sparito dal piccolo schermo?

Il diretto interessato ha spiegato tutto sul settimanale Chi, rispondendo alla lettera di una fan che reclamava la presenza di Signorini in televisione dopo il Grande Fratello Vip. Alfonso ha confidato che è stato lui a prendere questa decisione così importante:

“Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla tv, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella “normalità” che la tv non sempre consente”

Insomma, a detta di Alfonso Signorini apparire costantemente in televisione non è del tutto salutare. A volte la sovraesposizione può far male. Per questo Signorini ha consigliato a Tommaso Zorzi di prendere un periodo di pausa dopo la fine del Grande Fratello Vip.

L’influencer milanese ha preferito non seguire il consiglio del suo pigmalione e cavalcare l’onda della popolarità presenziando come ospite in numerosi programmi televisivi e diventando opinionista dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, accanto a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Una “tattica” che ha fatto guadagnare a Tommaso Zorzi l’appellativo di “prezzemolino” della televisione.

Alfonso Signorini tornerà a settembre con il Grande Fratello Vip

In questo periodo Alfonso Signorini si sta concentrando sulla sua vita privata e sulla direzione del settimanale Chi. Allo stesso tempo sta lavorando al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è stato confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva.

Nonostante le critiche non siano mancate Alfonso Signorini resterà alla guida della trasmissione. Per l’ex Professore sarà il terzo anno consecutivo da conduttore. Signorini ha ammesso di volere nel cast della nuova edizione Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, che ha di recente fatto coming out.

Negli ultimi giorni non sono mancate indiscrezioni su altri papabili concorrenti. Si parla con una certa insistenza di: Gabriel Garko, Barbara Bouchet, Loredana Leccio, Sandra Milo, Raffaella Fico. Un cast di tutto rispetto, che stuzzicherebbe sicuramente l’interesse del pubblico.