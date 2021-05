Zorzi e Stanzani di Amici attovagliati a Bologna: tutto sul legame, il gossip

Tommaso Zorzi continua a dichiararsi single. Eppure una frequentazione nella sua vita c’è da qualche tempo. Poco, a onor del vero, ma c’è. Di chi si tratta? Di un altro Tommaso noto al piccolo schermo, ossia Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi 2021. Dopo che i paparazzi hanno sorpreso i due giovani a passeggiare in quei di Milano qualche giorno fa, nelle scorse ore sono emerse nuove ‘pizzicate’. Stavolta i ‘Tommy’ sono stati avvistati a Bologna. Zorzi infatti, dopo aver preso parte ieri alla puntata de L’Isola dei Famosi, di cui è opinionista al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si è diretto nel capoluogo dell’Emilia-Romagna proprio per trascorrere del tempo con il danzatore.

L’immagine che immortala Zorzi e Stanzani assieme l’ha fornita il web editor e content creator noto su Instagram come ilMenestrelloh che è entrato in possesso dell’istantanea in cui si vedono l’influencer milanese e il danzatore attovagliati a pranzo in un ristorante bolognese. Insomma, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 può pure continuare ad urlare al mondo la sua ‘singletudine’, ma pare che qualcosa stia bollendo in pentola. Naturalmente Tommy, giovanotto scafato e con il piglio di chi sa difendersi, ci va con i piedi di piombo e si guarda bene dal dirsi ‘occupato’. Giusto così, perché alla fine, come dice il noto proverbio, se son rose fioriranno… Al momento, magari, c’è solo un seme, ancora da innaffiare e far crescere.

Non è certo da escludere che i due ‘Tommy’ si vedano solo ed esclusivamente in amicizia, anche se in pochi scommettono su tale scenario. Anzi il gossip sussurra che il feeling tra i due ragazzi ci sia, eccome. Chissà… Curioso anche il modo in cui Zorzi e Stanzani sono entrati in contatto. Il primo ‘approccio’ è stato in ‘social-visione’. L’influencer milanese, dopo aver visto l’allievo in tv ad Amici, è balzato su Instagram inondandolo di complimenti. Evidentemente tali complimenti non sono passati inosservati al diretto interessato che armatosi di smartphone ha voluto capirci qualcosa in più, mettendosi in ‘filo diretto’ con il fan-Zorzi. E se da cosa nasce cosa…