Zorzi e Tommaso Stanzani insieme: “Se non è amore è slancio”. Il gossip

Ancora una volta sono stati avvistati insieme Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20. I due ragazzi sono stati immortalati in giro per Milano, come mostrato sul settimanale Chi. L’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva già espresso una particolare simpatia nei confronti del ballerino, dunque ora ci si chiede cosa stia succedendo tra loro. Se fino a poco tempo fa al Maurizio Costanzo Show il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si definiva single da una vita, confermando lo stereotipo dello sfortunato in amore, Tommaso sembra aver dato una bella svolta alla sua vita privata.

In un servizio pubblicato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, e poi confermato sui social, si era detto fidanzato con Lorenzo Campi il rampollo della Torino che conta. Ma la storia è già naufragata? Nell’ultimo numero della rivista di gossip, a proposito di Zorzi e Stanzani si legge:

“Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”

Qualche giorno fa hanno trascorso insieme una giornata fra i giardini di via Palestro, dove Zorzi ha preso la sua nuova casa proprio da quelle parti, e sono stati sorpresi mentre si tenevano la mano, si scambiavano un tenero bacio, un sorriso e si passavano le dita fra i capelli. Ci si domanda: cosa succederà da qui in poi? Quello che sta facendo discutere, però, è l’outing forzato su Tommaso Stanzani. Perchè bisogna a tutti costi far dire a una persona “sono gay, sono bisex o non sono gay?”

Sappiamo ben poco sulla sua situazione sentimentale a differenza di altri suoi compagni d’avventura ad Amici 20 che si sono sbilanciati sia sul proprio orientamento sessuale che sulla loro vita privata. Ad oggi non c’è mai stata una conferma o una smentita su Tommaso Stanzani single o fidanzato, nè conosciamo altri dettagli. D’altronde saranno pure fatti suoi.

Tommaso Zorzi a Mediaset: il futuro condizionerà il flop de Il Punto Z?

È firmato Mediaset il futuro di Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria nel reality più spiato d’Italia, ha deciso di accettare l’avventura come opinionista de L’Isola dei Famosi, è diventato ospite fisso allo Show più famoso di Maurizio Costanzo e con quest’ultimo sta conducendo una trasmissione radiofonica. Tuttavia, Il Punto Z su Italia 1 non sta brillando in termini d’ascolti con numeri davvero flop. La trasmissione, però, è nata per il portale Mediaset Play.