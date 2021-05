Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici pizzicati insieme: il gossip impazza

Il gossip impazza attorno a Tommaso Stanzani, ex ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e l’altro Tommaso, vale a dire Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 nonché opinionista attuale dell’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z. Ma perché tanto mormorare da parte della cronaca rosa? Semplice: perché i due ‘Tommy’, nelle scorse ore, sono stati pizzicati assieme tra le vie di Milano.

Che ci facevano Stanzani e Zorzi a spasso l’uno a fianco dell’altro? E soprattutto, che legame c’è tra loro? Semplice amicizia oppure dell’altro? Per il momento nulla si sa. Quel che è certo è che i due si vedono, come testimoniato dalle recenti ‘pizzicate’ milanesi. Un paio di foto li hanno immortalati per le vie del capoluogo lombardo: in una si vedono i due passeggiare con mascherina e berretto, in una seconda sorridere all’obbiettivo.

Si ricorda che l’influencer milanese non ha mai celato il proprio interessamento e la propria curiosità nei confronti di Stanzani, dopo averlo osservato mentre il giovane era impegnato nel talent show di Maria De Filippi. Tuttavia, a proposito di tali ‘focosità’ zorziane, lo stesso vincitore del GF Vip 5 fece un mezzo passo indietro quando scoprì che il ballerino aveva solo 20 anni, essendo un classe 2001.

Zorzi è single oppure no? Il gossip che coinvolge Lorenzo

Il cuore di Zorzi, attualmente, risulterebbe occupato, come spifferato di recente dal magazine Chi (diretto da Alfonso Signorini che ben conosce l’influencer milanese). Secondo il settimanale, Tommaso, dopo aver trascorso molo tempo da single, avrebbe avuto un sussulto al cuore. E chi avrebbe provocato tale sussulto? Sempre la rivista Chi assicura che l’uomo che lo ha stregato si chiama Lorenzo, un rampollo della Torino che conta.

Il magazine ha sostenuto che la love story è sbocciata grazie a una tal Didi, amica in comune di Zorzi e Lorenzo, la quale avrebbe compreso che i due avrebbero potuto essere ‘compatibili’. Da qui le presentazioni e la successiva frequentazione. Ora però sono spuntate le paparazzate con Stanzani che hanno nuovamente spinto le corde del gossip a vibrare con prepotenza. Che succede?