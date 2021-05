Tommaso Zorzi in tv, la critica di Simona Ventura: “Spremuto troppo”

Continua ad essere al centro di frecciatine Tommaso Zorzi. L’influencer milanese, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è il personaggio del momento ma rischierebbe di bruciarsi in fretta soprattutto la sovraesposizione dell’ultimo periodo. A pochi giorni dal trionfo al reality show più spiato d’Italia, Tommaso è diventato in un lampo opinionista di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, conduttore di un programma su Mediaset Play e riproposto tutti i giorni su Italia 1 e speaker in una trasmissione radiofonica con Costanzo Carlotta Quadri su R101. Tutti questi impegni potrebbero rivelarsi davvero controproducenti per lui. È proprio quello che sembra pensare Simona Ventura come dichiarato in una intervista rilasciata al settimanale Chi.

La conduttrice ha svelato che Alfonso Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. È rimasta colpita dalla sua presenza sul palco del Costanzo Show, poichè oggi come oggi occorre puntare a poche cose di qualità:

“Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta”

SuperSimo, poi, ha fatto un paragone con la sua carriera, sostenendo di averla costruita facendo un passo alla volta, ha iniziato come giornalista sportiva e prima di passare all’intrattenimento ha fatto tanti anni in campo. Tutta questa sovraesposizione non sta portando i frutti sperati: il programma Il Punto Z è un flop colossale e, ormai, pare che l’effetto stia svenendo. La sua presenza, infatti, non sta aiutando negli ascolti dell’Isola dei Famosi in calo puntata dopo puntata.

Simona Ventura su L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi: “Mi piace molto”

Durante l’intervista concessa alla rivista di gossip, Simona Ventura ha parlato anche dell’Isola dei Famosi. La regina del reality show in questione, oggi nelle mani di Ilary Blasi, ha sostenuto che le piace molto ma non vuole essere la massima autorità. Ha detto che non la condurrà più e continua a ringraziare il pubblico che le chiede di tornare. La guarda da spettatrice, non dice mai ‘avrei fatto questo’ perchè siamo tutti bravi a giudicare soprattutto con l’aggiunta dei social.

La conduttrice tornerà presto su Rai2. SuperSimo condurrà le ultime puntate di Game of Games in seconda serata, al martedì tra qualche settimana.