Game of Games è flop: Simona Ventura declassata in seconda serata

Il nuovo game show di Rai2 condotto di Simona Ventura è un flop. Game of Games è crollato ancor di più nella terza puntata. Solo 915.000 spettatori, pari al 3,7% di share. Numeri davvero allucinanti per la rete tanto da rappresentare una vera e propria spia d’allarme anche per il membro del Cda Rai Riccardo Laganà che qualche giorno fa ha attaccato il format: “Occorre riscoprire e investire nell’intelligenza e nella creatività”. La trasmissione ispirata al popolare format condotto da Ellen DeGeneres, che ha dato la benedizione a Super Simo, aveva ottenuto nella seconda puntata il 3,7% di share e 915.000 spettatori. Il debutto, invece, aveva registrato 1.267.000 e il 5,10%. Sono previste altre tre puntate della prima edizione, e forse unica, di Game of Games – Gioco Loco. Andranno in onda?

Simona Ventura è stata sospesa in prima serata e al mercoledì sera. Il programma è stato declassato nella seconda serata del martedì sempre su Rai2. Nel dettaglio, partirà poco prima delle 23 subito dopo la conclusione di Un’ora Sola vi Vorrei, lo show di Enrico Brignano. Secondo il palinsesto, a sostituire le puntate previste per il 21 e il 28 aprile saranno i film Tutta Colpa dell’Amore e La Risposta è nelle Stelle. Gli ascolti tv aumenteranno al martedì? Il giorno, tradizionalmente, è dedicato dalla rete all’intrattenimento. Ricordiamo che per tanti mesi Stefano De Martino è stato il padrone di casa con i grandi successi di Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile.

Dispiace davvero per un volto celebre e più popolare della Rai. Simona Ventura non sta avendo molto fortuna dal punto di vista televisivo. Il rilancio della sua carriera non ha avuto gli esiti sperati. Trascorsi due anni fondamentali a Mediaset, l’ha lasciata per approdare in Rai. Dopo una serie di appannamenti, soprattutto dopo l’esperimento fallimentare di Agon Channel, Cologno Monzese le aveva offerto l’occasione come concorrente dell’Isola dei Famosi 11. Successivamente aveva condotto con successo Selfie – Le Cose Cambiano per due edizioni, aveva ricoperto il giudice ad Amici di Maria De Filippi e condotto la prima edizione di Temptation Island Vip.

Simona Ventura collezione flop su Rai2: tutti i programmi falliti dopo l’addio a Mediaset

Una volta tornata sul secondo canale della Tv di Stato Simona Ventura ha presentato la sesta edizione di The Voice of Italy con scarsi risultati ed è stata la voce narrante della quarta edizione de Il Collegio, in sostituzione di Giancarlo Magalli. La Domenica Ventura è stato un flop ed è stato chiusa. Al flop si sono aggiunti anche Fenomeno Ferragni e Game of Games.