Simona Ventura, Bettarini, figli e compagno: “Giovanni Terzi ha unito tutti”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice e il giornalista fanno ormai coppia fissa da circa tre anni. Un amore grande, immenso, un vero e proprio colpo di fulmine. Sulle pagine del settimanale Intimità Super Simo ha ringraziato il compagno attuale per averla aiutata a creare quella grande famiglia allargata che ha sempre desiderato.

Simona Ventura ha raccontato a proposito del suo legame con Giovanni Terzi:

“Lui, per fortuna, ha un buonissimo rapporto con Stefano. Sono amici e questo mi fa molto piacere. Giovanni, d’altronde, è riuscito nell’intento di unirci tutti. E io ho sempre sognato di avere una famiglia unita, con tutti dentro, in una sorta di cerchio magico dell’affetto, quasi un clan con anche i miei genitori, mia sorella, i figli di Giovanni e le ex mogli. Giovanni ha davvero unito tutti, è stato un collante, una sorta di filo rosso che ha cucito e ricucito ogni rapporto”

A detta di Simona Ventura lei e Giovanni Terzi condividono gli stessi valori, gli stessi pensieri e obiettivi. Due anime gemelle, che hanno avuto la stessa educazione e le stesse sofferenze, che si sono davvero trovate e riconosciute. L’incontro tra Simona e Giovanni è stato del tutto casuale: la Ventura aveva da poco chiuso la sua decennale relazione con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier, quando ha conosciuto Terzi.

La Ventura e Giovanni si sono conosciuti ad una cena tra amici dove Terzi ha omaggiato la presentatrice Rai con una copia del suo libro dal titolo Eroi quotidiani. Dopo quell’incontro i due non si sono più mollati e ora sono pronti a diventare marito e moglie. Il matrimonio doveva celebrarsi nel 2020 ma è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. Simona e Giovanni hanno deciso di rimandarlo a data da destinarsi, quando nessuno sarà più costretto ad indossare una mascherina per proteggersi dal virus.

La coppia sogna di fare una grande festa piena di parenti e amici, dove poter ballare e divertirsi senza troppi problemi. Per Simona Ventura sarà il secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini durato dal 1998 al 2008. Da questa unione sono nati due figli, ormai grandi: Niccolò e Giacomo. Simona ha un’altra figlia, Caterina, presa in affido con l’ex compagno Gerò Carraro.

Per Giovanni Terzi quello con la Ventura sarà invece il terzo matrimonio. Il giornalista e opinionista tv è stato sposato ben due volte in passato. Con Paola e Silvia, donne che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Da questi legami sono nati i figli Lodovico e Giulio Antonio.