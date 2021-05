Fabio Testi è innamorato: la nuova fidanzata ha 34 anni

A quasi 80 anni Fabio Testi non ha perso la voglia e l’entusiasmo di vivere un nuovo amore. Sulle pagine del settimanale Nuovo l’attore, ex idolo dei fotoromanzi, ha confidato che sta vivendo una inedita relazione sentimentale. Una relazione che lo appaga e che continua a stupirlo giorno dopo giorno.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Fabio Testi ha confidato che sta frequentando da circa sei mesi una dottoressa di 34 anni. Dunque una donna più giovane di ben 45 anni. Testi ha rivelato:

“Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia: sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Come ci siamo conosciuti? Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”

La grossa differenza d’età non sembra essere un problema per Fabio Testi. Del resto non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ama donne più piccole di lui. Nel 2019 Testi era legato a Lisa Agnelli, violinista più giovane di 48 anni.

La storia tra Fabio Testi e Lisa è durata però solo una manciata di mesi. Dal 2015 al 2019 l’attore è stato sposato con Antonella Liguori, di professione gallerista d’arte. Anche l’ex moglie di Testi era più giovane di Fabio di circa trent’anni.

Più volte, in varie interviste, Fabio Testi ha rimarcato che l’età non conta nulla e che le storie d’amore sono fatte d’altro, di complicità e intesa che poco hanno a che fare con la data anagrafica. In passato Fabio Testi è stato legato per un periodo pure all’attrice e opinionista tv Emanuela Tittocchia.

Dopo l’avventura di Fabio Testi al Grande Fratello Vip la Tittocchia, vista di recente all’Isola dei Famosi, ha provato a riconquistare l’ex fidanzato tramite una lettera pubblica ma il tentativo non è andato a buon fine. Testi è andato avanti e oggi è impegnato con una giovane e affascinante dottoressa.

In questo periodo Fabio Testi è lontano dal mondo dello spettacolo: è concentrato sul suo lavoro in campagna e in questi mesi si è scagliato contro un’impresa che produce fertilizzanti che rendono l’aria irrespirabile. Testi possiede una grande tenuta in provincia di Verona.

Nell’immensa proprietà di Fabio Testi si sono tenute diverse reunion degli ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 nella primavera 2020 e vinta da Paola Di Benedetto.