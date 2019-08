Fabio Testi innamorato di Lisa, 48 anni più giovane: “Gli anni non contano”

Fabio Testi parla della nuova fidanzata Lisa Agnelli

Fabio Testi è ufficialmente uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata: Lisa Agnelli. Dopo le foto dei paparazzi, l’attore ha parlato della sua nuova relazione al settimanale Nuovo. Una relazione che ha già fatto scalpore per via dell’età: Testi ha 78 anni mentre Lisa appena 30. Una differenza di 48 anni che non sembra pesare minimamente sulla coppia. Anzi, Testi ha chiaramente sottolineato che in una storia d’amore l’età non conta. Non solo: Fabio ha parlato pure della rottura con la seconda moglie Antonella Liguori, arrivata come un fulmine a ciel sereno per fan e amanti del gossip. Eppure, a detta dell’interprete, quel matrimonio era ormai saturo e l’arrivo di Lisa ha portato maggiore freschezza e serenità.

Perché è finito il matrimonio tra Fabio Testi e Antonella Liguori

“Mi sono separato da Antonella circa cinque mesi fa. Ma tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco”, ha spiegato Fabio Testi alla rivista edita da Cairo Editore. Il matrimonio con Antonella Liguori, di professione gallerista d’arte, è stato celebrato nel 2015, in gran segreto a Capri. Anche Antonella, come Lisa, è molto più giovane di Testi, più precisamente di ben 30 anni. Ma la differenza d’età non conta nulla per l’attore, che in passato ha avuto una relazione tormentata con la collega Emanuela Tittocchia. Proprio a proposito della nuova fidanzata, Testi ha sottolineato: “Stiamo bene, gli anni non contano nulla”.

Come e dove si sono conosciuti Fabio Testi e Lisa Agnelli

Fabio Testi e Lisa Agnelli si sono conosciuti grazie al lavoro. L’attore era in cerca di qualcuno che suonasse il violino nel suo spettacolo Concerto d’amore in versi e così ha ingaggiato Lisa. Tra una prova ed un’esibizione, tra i due è nato un sentimento profondo e sincero. “Di lei mi hanno colpito la passione con cui suona e la sua professionalità. Siamo spesso in tournée e, da questa primavera, con lei è nata una particolare simpatia. Ma non viviamo ancora insieme”, ha confidato l’interprete veneto.