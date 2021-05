Luca Onestini e Ivana Mrazova, vite da separati: lontananza e silenzi

Da settimane, ormai mesi, in molti si chiedono se Luca Onestini e Ivana Mrazova siano ancora una coppia. La risposta certa, è bene subito chiarirlo, al momento non c’è. Sicuro invece che l’ex tronista bolognese e la modella ceca da tempo conducono vite da separati. Se non sentimentalmente, certamente geograficamente.

Onestini, dopo aver peregrinato a lungo e con ottimi risultati in tv e in radio, si è rimesso sui banchi di scuola, decidendo di concludere il percorso universitario per diventare dentista. Da mesi è di base a Bologna, sua città natale. Ivana invece è rimasta a Milano, seppur nell’ultimo periodo ha trascorso parecchio tempo in famiglia, in Repubblica Ceca. Ritorno in patria dettato dal grave lutto che l’ha colpita. Di recente è venuto a mancare suo padre. Da pochi giorni la modella ha fatto rientro nel capoluogo lombardo. Di Luca nessuna ombra. Quindi? Che succede?

I rumors dicono che la coppia non ci sia più da tempo. Rumors appunto, visto che i diretti interessati tengono le bocche cucitissime per quel che riguarda la loro situazione sentimentale. Zero parole, zero risposte, nonostante i followers continuano imperterriti a formulare le medesime domande. “Ma Ivana?”, chiedono quasi fosse una litania a Luca. “Ma Onestini?”, l’interrogativo posto a più non posso alla Mrazova. Nell’uno e nell’altro caso la stessa identica reazione. Cioè una non reazione: silenzio, di tomba.

Inizialmente qualcuno aveva ipotizzato che avendo Luca scelto di tornare a studiare a Bologna e Ivana di rimanere a Milano, viste anche le tante restrizioni anti Covid relative agli spostamenti tra regioni, i due riuscissero a vedersi poco. Insomma, la lontananza si è pensato che fosse stata provocata dalle cosiddette cause di forza maggiore.

Adesso però ci si può spostare con più facilità. Eppure lei continua a starsene sola soletta in terra lombarda, lui in Emilia-Romagna. Tanti fan hanno anche notato che in un momento tanto delicato come quello attraversato dalla modella dopo la perdita del padre, Luca non è volato in Repubblica Ceca. Il che ha fatto ulteriormente credere che nella coppia qualcosa, e forse più di qualcosa, si sia rotto. Il mistero sulla love story, casomai ci sia ancora, si infittisce.