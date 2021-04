Ivana Mrazova, prime parole dopo la morte del padre: Luca ancora lontano

A dieci giorni dalla morte di suo padre, Ivana Mrazova torna sui social. La modella, ex valletta del Festival di Sanremo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di Stories in cui ha ringraziato i fan che in questo periodo difficile le sono stati accanto, inviandole parecchi messaggi di sostegno. “Piano piano adesso torno” a condividere dei momenti “con voi” e a pubblicare “qualcosa di bello”, ha aggiunto l’ex gieffina che attualmente si trova ancora in patria, in Repubblica Ceca. Per quel che riguarda il rientro in Italia Ivana non ha dato notizie su quando avverrà.

Chi invece si trova nel Bel Paese è Luca Onestini, fidanzato dalle Mrazova. I due sono stati braccati dal gossip nelle scorse settimane. A un certo punto si è creduto persino che la relazione si fosse conclusa. Poi il colpo di scena: la coppia è riapparsa su Instagram, annunciando di essere stata scelta per rappresentare l’Italia nel progetto internazionale Wonderful Days. In che cosa consiste tale iniziativa? Nel raccontare le sfumature dell’amore. Dunque l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella narreranno delle chicche circa il loro modo di condividere il rapporto sentimentale. Rapporto che qualcuno, in queste ore, vorrebbe in crisi.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la coppia torna a essere braccata dal gossip

Nella fattispecie l’esperta di gossip campana Denianira Marzano, tramite delle Stories pubblicate su Instagram, ha dichiarato che le sono giunte delle segnalazioni che vorrebbero Onestini e la Mrazova lontani dal punto di vista sentimentale. Opportuno rimarcare che si tratta soltanto di segnalazioni e che non c’è alcuna conferma in tal senso.

Per il momento i diretti interessati non hanno commentato lo spiffero proveniente dal profilo di Deianira. Probabilmente non lo faranno: da tempo sia la Mrazova sia Onestini hanno rinunciato a replicare ai sussurri della cronaca rosa, vivendo la loro relazione lontano dal chiacchiericcio.

Quel che è certo è che Ivana e il bolognese, almeno fisicamente, sono distanti, visto che, come sopradetto, la ceca si trova nella terra d’origine mentre Luca continua a soggiornare in Italia.