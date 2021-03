Onestini e Ivana, fine dei gossip sull’addio: il gesto che i fan attendevano

Fine dei gossip: Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme. A confermarlo ufficialmente ci pensa la modella ceca attraverso il suo profilo Instagram. Scendendo nel dettaglio, condivide una foto che la ritrae mentre bacia il suo Luca. I due, in un secondo scatto, appaiono felici e sorridenti. I fan vanno in tilt di fronte a questo post, in quanto ormai da diverso tempo si parlava di rottura. Non sono più apparsi insieme sui social e questo ha fatto credere un po’ a tutti che la relazione fosse giunta al capolinea. Nessuna smentita ufficiale da parte della coppia in queste settimane. Ma ecco che a mettere a tacere ogni gossip è proprio Ivana, che annuncia un nuovo progetto che li vedrà protagonisti insieme.

“Siamo tornati”, scrive la Mrazova sotto le due foto che tolgono qualsiasi dubbio. A questo punto, la modella racconta ai fan che la seguono cosa accadrà da ora in poi. Luca e Ivana sono stati scelti per rappresentare l’Italia nel progetto internazionale Wonderful Days. Hanno il compito di raccontare l’amore come lo vivono loro. Pertanto, l’ex gieffina invita il suo pubblico a seguire le Stories di entrambi, nelle prossime settimane. Non solo, gli utenti sui social avranno modo di votare e commentare ogni aspetto del racconto che stanno scrivendo. Detto ciò, anticipa che i fan scopriranno tutti i dettagli di questo progetto “strada facendo”.

Infine, conclude il post scrivendo: “Noi saremo gli attori, mentre voi sarete gli scrittori!”. Sono tantissimi i commenti che è possibile leggere sotto le foto che ritraggono Luca e Ivana sorridenti e complici. Molti utenti ammettono di essersi preoccupati parecchio in queste settimane. Poco tempo fa, con una secca risposta l’Onestini sembrava voler rivelare che la loro storia d’amore non era giunta al termine. Nonostante ciò, non era ancora arrivata una dichiarazione che potesse mettere a tacere i gossip e rasserenare i fan.

Luca e Ivana si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2. Nella Casa di Cinecittà avevano già compreso che tra loro c’era qualcosa di più di un’amicizia. Ma hanno trovato le conferme solo dopo aver concluso la loro esperienza all’interno del reality show. Finalmente i fan possono dormire sogni tranquilli: la loro storia d’amore procede a gonfie vele.