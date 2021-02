Onestini e Ivana si sono lasciati? Colpo di scena, la risposta secca di Luca

Da settimane i numerosissimi fan che seguono Luca Onestini e Ivana Mrazova si chiedono se la coppia esista ancora oppure se la love story sia giunta su un binario morto. I dubbi sulla relazione hanno cominciato a circolare dopo che i due influencer non si sono più mostrati assieme sui social. Non solo: l’ex tronista e la modella ceca da giorni sono distanti fisicamente, con Luca che è tornato nella sua città natale, Bologna (qui ha ripreso gli studi per conseguire la laurea in odontoiatria), mentre Ivana è rimasta a Milano. Ad alimentare ancor più lo scetticismo e a spingere a credere che si fosse verificato un naufragio sentimentale il fatto che entrambi si sono chiusi in un ermetico silenzio, nonostante tantissimi followers gli abbiano chiesto delucidazioni sul loro percorso d’amore. Silenzio che ora è stato rotto da Onestini.

Su Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne ha risposto per la prima volta – da quando il gossip ha iniziato a sussurrare della presunta rottura – a una domanda diretta sulla Mrazova. “E Ivana?”, gli ha domandato un utente. Le replica di Luca è stata uno sfavillante cuore rosso fuoco. Una risposta secca, che porta a pensare che la relazione sia ancora in corso. Se ciò fosse confermato sarebbe un colpo di scena, visto che tutti gli indizi trapelati di recente hanno portato a credere che la love story si fosse spenta.

Luca Onestini non tornerà in radio a breve

Nelle scorse ore Onestini si è pure concesso ai followers, rispondendo ad alcune loro curiosità. In molti hanno voluto sapere se lo rivedranno a breve in radio. Risposta negativa: Luca ha dichiarato di aver imparato tutti i trucchi del mestiere e che ora vuole dedicarsi ad altro. Inoltre ha sottolineato come l’impegno radiofonico in cui si è cimentato è stato parecchio duro dal punto di vista professionale.

Oggi l’ex tronista è tornato dietro ai banchi universitari, più deciso che mai a conquistare la tanto agognata laurea. La ripresa del percorso di studi è stata sfolgorante. Infatti è stata battezzata con due esami da 30 e lode. Chapeau!