Luca Onestini si confessa: addio radio e le ombre sulla storia con Ivana

Luca Onestini, dopo essersi dedicato allo ‘studio matto’, raccogliendo ottimi risultati (gli ultimi due esami universitarie gli hanno fruttato il massimo dei voti), si è concesso a ruota libera ai propri fan di Instagram, rispondendo a diverse domande. Peccato che non abbia spiaccicato una parola su Ivana Mrazova, con la quale ci sarebbe in corso una crisi (qualcuno scommette persino che la coppia sia scoppiata). Il silenzio dell’ex tronista getta ulteriori ombre sul legame sentimentale. Anche perché da quando sono uscite le indiscrezioni circa presunte ‘frizioni d’amore’ con la modella ceca, il bolognese non si è mai premurato né di confermare ma neppure di smentire i gossip. Stessa ‘strategia’ usata dalla Mrazova che, nonostante le incessanti richieste di chiarezza da parte dei fan, se ne sta zitta zitta.

Capitolo radio – Perché Luca non è più in onda? L’ex tronista ha spiegato che “ha imparato tutti i segreti del mestiere” e che ora, avendo la possibilità di scegliere, ha preferito “fare altre cose”. Infatti è tornato dietro ai banchi universitari per laurearsi in Odontoiatria. “Non c’è quasi nessuno che ha fatto il mio percorso che fa una scelta simile, ma io sono fatto così”, ha raccontato. E in effetti è davvero un esempio raro di personaggio televisivo e radiofonico che, nonostante il successo, ha scelto di rimettersi a studiare. Persino “12 ore al giorno”. “Non è stato facile, è stata dura, ma è una soddisfazione enorme”, ha chiosato.

Capitolo critiche – Di recente Soleil Sorge, sua scelta a Uomini e Donne, è tornata ad attaccarlo, per l’ennesima volta. Onestini non fa il nome dell’ex, ma fa un ragionamento che calza a pennello per le critiche, in effetti gratuite, ricevute. “Si chiama dissing: ci sono persone piccoline che attaccano persone più ‘alte’, così i followers di questi ultimi si interessano anche a questi ‘piccolini’ che aumentano il loro engagement. Per questo ci sono delle cogl…lle e dei co…lli che attaccano”. Cosa fare in simili casi? “L’errore più grave è di rispondere”, ha spiegato Luca, aggiungendo che chi ingaggia delle liti verbali con tali personaggi non fa altro che stare al loro gioco. Ecco perché “non rispondo mai”.

Sempre in tema di critiche a personaggi noti, ha riflettuto anche su chi biasima aspramente i volti impegnati nei reality. “Lo fanno perché sperano di parteciparvi loro l’anno dopo”, ha commentato Luca. A chi si è rivolto? Pure in questo caso niente nomi, ma coincidenza vuole che negli ultimi giorni Soleil Sorge abbia attaccato alcuni personaggi del Grande Fratello Vip 5. Insomma, niente nomi ma messaggio recapitato a chi di dovere.

Infine Luca ha speso parole su chi va in cerca di gossip e tenta la strada della popolarità solo attraverso la creazione di situazioni da cronaca rosa. “Io non ne ho bisogno. Ognuno vive all’altezza dei valori che ha”, la chiosa. E Ivana? Il mistero resta: la coppia è scoppiata oppure no?