Luca Onestini, Soleil lo attacca pesantemente (di nuovo): che errore!

Ci risiamo: Soleil Sorge è tornata ad attaccare pesantemente Luca Onestini, con il quale uscì da Uomini e Donne nel 2017. La storia durò pochi mesi e naufragò in mondovisione, quando il bolognese stava partecipando al GF Vip 2. Accuse e stilettate reciproche furono all’ordine del giorno all’epoca: un po’ di can can mediatico e poi tutto venne archiviato nel dimenticatoio del gossip. Evidentemente non era vero amore. Pazienza, ce ne sono molti: si chiude e si va avanti. Non per la Sorge, però, che ogni tanto ritira fuori senza che nessuno glielo chieda la rottura con Onestini, non perdendo occasione di criticarlo con parole di dubbio gusto. Le ultime le ha consegnate a Twitter, con tanto di stilettata anche a Rosalinda Cannavò, nota come Adua Del Vesco, che al Grande Fratello Vip 5 (reality in corso) prova un debole per Andrea Zenga:

Comunque Rosalinda nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza : brava, donna forte, è rinata.

Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Ciò che viene da chiedersi lecitamente è questo: perché a distanza di anni Soleil ancora si ritrova ad attaccare Onestini, al di là di torti e ragioni della rottura che si verificò all’epoca? E soprattutto perché lo fa in modo tanto inelegante? Le ipotesi che si possono fare sono due: la giovanotta è ancora irritata per il corso che seguirono gli eventi oppure è in cerca di qualcuno che le dia manforte su un tasto che reputa dolente. Anche perché se non fosse così non starebbe a perdersi nel rimembrare quell’episodio. Fatto sta che piombare su Twitter e tirare di mezzo una persona che si sta facendo gli affaracci suoi è comunque un errore.

Capitolo Onestini: da giorni si mormora che il bolognese, che con ogni probabilità ha tutt’altro per la testa che pensare a quel che capitò con Soleil anni fa, starebbe attraversando un momento di crisi con Ivana Mrazova. Alcuni indizi spingono a credere che i due si stiano allontanando. Qualcuno è pure giunto a ipotizzare che la love story sia giunta su un binario morto. Al momento i diretti interessati preferiscono mantenere il silenzio: nessuna conferma e nessuna smentita sul caso.