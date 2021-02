Luca Onestini e Ivana: amore finito o no? Arriva il commento della Mrazova

Nei giorni scorsi è scattato un ‘allarme rosa’: protagonisti del gossip Luca Onestini e Ivana Mrazova. Nella fattispecie la coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 2 è stata interessata da alcuni spifferi che hanno sussurrato che la relazione sentimentale stesse scricchiolando non poco. Addirittura c’è chi ha pensato che l’ex tronista bolognese e la modella ceca si fossero lasciati. Ma come stanno realmente le cose? Davvero l’amore condiviso da Luca e Ivana è giunto su un binario morto?

Poche ore fa Luca ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui ha annunciato con orgoglio di aver superato brillantemente l’esame universitario di Chirurgia Orale. Il bolognese ha strappato un eccellente 30 e lode. Cascata di commenti di congratulazioni da parte dei fan. Tra le tante reazioni social, una ha lasciato il segno: quella di Ivana.

La modella ceca ha piazzato un orgoglioso “Super proud, bravissimo”, infarcendo la frase con un cuore rosso. Dunque? La coppia non è scoppiata? Di recente La Mrazova e Onestini non si sono più mostrati assieme sui social e non sono più nemmeno apparsi nel format Casa Chi, di cui sono stati ospiti in diverse puntate. Da qui l’allarme e le voci di una possibile crisi in corso. Voci che si sono fatte via via più rumorose dopo che gli spifferi hanno preso sempre più piede senza trovare alcuna smentita da parte dei diretti interessati.

Ora arriva il suddetto commento di Ivana, che fa pensare che la relazione con Luca non sia giunta al termine. Non è però nemmeno da escludere che la love story possa essersi conclusa e che Onestini e la Mrazova siano rimasti in buoni rapporti, fatto che giustificherebbe la frase di stima riservata dalla modella all’ex tronista bolognese.

Luca e Ivana, un amore sbocciato sotto le telecamere del GF Vip

I due si sono conosciuti al GF Vip 2. Nella Casa più spiata d’Italia hanno capito che c’era un qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia hanno preferito andarci piano e cercare di comprendere meglio la loro situazione dopo la conclusione del reality. Così, una volta terminato lo show, si sono incontrati privatamente, avendo conferme sui loro sentimenti. E amore fu!