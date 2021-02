Luca Onestini e Ivana Mrazova, si rincorrono le voci di rottura: la situazione

Si stagliano lunghe ombre sulla coppia formata da Ivana Mrazova e Luca Onestini. Nelle scorse ore si sono rincorse voci che i due si sarebbero lasciati. A far scattare l’allarme il fatto che l’ex tronista e la modella ceca, sempre molto attivi sui social e anche generosi di scatti romantici, da settimane non si mostrino più insieme. Non solo, ci sono altri indizi che fanno propendere per una crisi profonda in atto.

Luca e Ivana fino a qualche settimana fa hanno partecipato in qualità di opinionisti alla trasmissione web Casa Chi; poi però le loro ospitate si sono interrotte. Motivo? Forse perché si sono allontanati privatamente? Chissà… C’è dell’altro: nella giornata di ieri la Mrazova ha postato tra le sue Stories Instagram una immagine alquanto criptica. Un calendario con data 4 febbraio 2021 e la seguente didascalia: “Le scuse non servono a nulla se gli atteggiamenti rimangono sempre gli stessi”. A chi si è rivolta Ivana? Magari a Onestini?

A far ulteriormente mormorare il gossip l’atteggiamento sia dell’ex tronista bolognese sia della modella ceca. Su Instagram diversi loro fan hanno domandato cosa ci fosse di vero circa le indiscrezioni della cronaca rosa che li vogliono separati e lontani. Risposta? Un silenzio tombale. Un comportamento piuttosto inconsueto visto che in passato la coppia, quando è stata al centro di voci di crisi, si è affrettata con puntualità a smentire. Stavolta no, chissà perché…

Luca e Ivana, quell’amore sbocciato al Grande Fratello Vip 2…

La relazione tra Luca e Ivana ha preso quota al Grande Fratello Vip 2. Nel reality Onestini si presentò ufficialmente impegnato con Soleil Sorgè, sua scelta a Uomini e Donne. La storia naufragò in mondovisione, proprio durante il percorso nello show del bolognese. Tuttavia Luca fu presto ristorato dalla vicinanza della Mrazova: i due si avvicinarono pian piano, conoscendosi con calma e senza affrettare le tappe.

La love story vera e propria è infatti decollata subito dopo la conclusione della trasmissione di Canale 5 e non tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Da allora – era il dicembre 2017 – la Mrazova e Onestini non si sono più persi di vista. Ora si rincorrono voci di un addio sentimentale. Non resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati.