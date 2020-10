Ivana Mrazova: “Soleil? È di una tristezza incredibile. Adesso basta”

Dopo Luca Onestini è ora il turno della fidanzata Ivana Mrazova. Interpelleta da Casa Chi – video più in basso – la modella ceca ha detto la sua su Soleil Sorge. Quest’ultima in varie interviste e interventi ha parlato più di una volta dell’ex tronista di Uomini e Donne che l’ha scelta nel 2017. L’ex valletta del Festival di Sanremo non ha mai avuto l’onore di conoscere di persona l’italo-americana ma è stufa di sentire sue dichiarazioni contro l’attuale fidanzato. Perché Luca e Ivana, in barba alle malelingue, sono ancora una coppia a tutti gli effetti. Lontani da qualche settimana per via del trasferimento di Onestini, i due sono da giorni al centro di gossip spiacevoli e pettegolezzi del tutto infondati. A tre anni dal primo incontro nella Casa del Grande Fratello Ivana e Luca sono più felici che mai, certi del grande amore che li unisce ormai da tempo.

Cosa ha detto di recente Ivana Mrazova su Soleil Sorge

“Soleil? Quando la vedrò la ringrazierò. Grazie a tutto quello che è successo io ora sto con Luca. Non mi sta simpatica, è di una tristezza incredibile. È sempre lì a tirar fuori le cose del passato. A me non frega niente ma basta”, ha dichiarato Ivana Mrazova, tornata di recente in Italia dopo una breve vacanza in famiglia in Repubblica Ceca. Nei giorni scorsi anche Luca Onestini ha tuonato contro la Sorge per via delle sue recenti apparizioni televisive. L’ex fiamma di Jeremias Rodriguez è diventata una delle ospiti più chiacchierate del salotto di Barbara d’Urso. Onestini non ha esitato a definire Soleil “il peggio della tv”. Affermazioni piuttosto forti alle quali, almeno per il momento, la Sorge non ha ancora replicato.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme

Nonostante i pettegolezzi dell’ultimo periodo Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora una coppia molto innamorata e lo hanno ribadito a Casa Chi. Al momento però i due sono distanti: lei è rientrata da poco a Milano mentre lui è alla prese con il trasferimento a Bologna. Onestini ha infatti deciso di accantonare il mondo televisivo per tornare a studiare. Prima di approdare alla corte di Maria De Filippi il 27enne era iscritto alla Facoltà di Odontoiatria. A tal proposito Luca ha rifiutato tutte le proposte di reality show tra cui quella della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha chiesto a Luca e al fratello minore Gianmarco di gareggiare come concorrente unico ma i due hanno preferito declinare l’invito.