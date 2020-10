Luca Onestini senza peli sulla lingua: “Soleil? Il peggio della tv”

Passano gli anni ma certe cose non cambiano mai. A tre anni dalla scelta a Uomini e Donne sono rimasti gelidi i rapporti tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno ricucito nessun legame dopo la rottura avvenuta al Grande Fratello Vip. Nel corso del tempo non sono mancate frecciatine e accuse a mezzo stampa e social. L’ultima è arrivata dall’ex Mister Italia che ha replicato duramente ad una domanda sulla sua ex fiamma. Soleil in questi giorni sta spopolando in tv – soprattutto nei programmi di Barbara d’Urso – per via della sua vita privata. Prima il flirt con Andrea Iannone, poi l’amicizia interrotta con Iconize: Soleil nelle ultime settimane è diventata un volto familiare al pubblico di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Un tipo di popolarità che a detta di Onestini non è certo un vanto, anzi.

Le ultime parole di Luca Onestini sulla sua ex corteggiatrice Soleil Sorge

“Soleil spopola in tv? È il peggio della tv quella roba lì… sparlare degli altri, parlare di chi è andato a letto con chi…”, ha osservato Luca Onestini in una intervista rilasciata a Casa Chi (video più in basso). Qualche settimana fa anche la Sorge non è stata tenera nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. A detta dell’italo-america Luca è sempre stato più interessato alla popolarità e alla notorietà che a lei. Un rapporto durato a malapena quattro mesi che Soleil non vuole definire neppure una vera e propria relazione. Oggi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è di nuovo single dopo la travaglia liaison con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. Luca, invece, è felicemente fidanzato da tre anni con la modella ceca Ivana Mrazova, conosciuta al Grande Fratello Vip nel 2017.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme nonostante i gossip

Nonostante i pettegolezzi dell’ultimo periodo Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora una coppia a tutti gli effetti. È stato lo stesso modello a chiarirlo a Casa Chi. Al momento però i due sono distanti: lei è tornata in Repubblica Ceca per il matrimonio della sorella, lui è alla prese con il trasferimento a Bologna. Onestini ha infatti deciso di accantonare il mondo televisivo per tornare a studiare. Prima di approdare alla corte di Maria De Filippi il 27enne era iscritto alla Facoltà di Odontoiatria. A tal proposito Luca ha rifiutato tutte le proposte di reality show tra cui quella della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha chiesto a Luca e al fratello minore Gianmarco di gareggiare come concorrente unico ma i due hanno preferito declinare l’invito.