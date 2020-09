Soleil tuona su Onestini e chiude a Iannone nel “rispetto di Belen”

Soleil Sorgè, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed influencer, si è confessata a ruota libera al magazine Chi. Di recente si è parlato di un presunto flirt con Andrea Iannone (i due sono stati avvistati in Sardegna in compagnia di altri amici). Qualche mese fa ha vissuto una storia con Jeremias Rodriguez. Prima di lui è stata scelta a UeD da Luca Onestini (la relazione è terminata in diretta tv mentre lui partecipava al GF Vip 2). Di tutto questo ne ha parlato con il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Si comincia da Iannone: Soleil spiega che non c’è stata e non c’è alcuna frequentazione in corso, raccontando che si sono visti in Sardegna in quanto ospiti nella stessa villa. E lì…

Soleil agrodolce su Iannone: “Mai con uno che è stato con la mia ex cognata Belen”

“È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia”, narra l’influencer riferendosi al pilota aggiungendo che poi sono tornati con lo stesso volo e sono stati paparazzati. “Mi hanno attaccata – racconta – per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine”. Tra le righe si legge un lieve disappunto: “Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis”. A proposito delle sue storie note con l’argentina e l’ex di Damante, nota che “Giulia non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità”. Insomma, dalla serie: chi ha orecchie per intendere, intenda. C’è anche un qualcosa di più profondo che ha spinto la Sorgè lontano da Iannone. Lei ha conosciuto bene la famiglia Rodriguez, vivendo una storia con Jeremias (“Con lui ci siamo innamorati nel senso più puro del termine”). Per questo afferma che non si permetterebbe mai, nel rispetto dei Rodriguez e di Belen di intraprendere una relazione con il suo ex: “Per rispetto del passato, non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata.”

Soleil tuona su Luca Onestini: “Interessato alla fama”

Soleil è tornata dopo molto tempo a parlare anche di Luca Onestini. I due si scelsero a Uomini e Donne e dopo qualche mese lui entrò nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Con la Sorgè finì in diretta tv. Lei prese poi a frequentare Marco Cartasegna mentre il bolognese si innamorò di Ivana Mrazova. Per Luca ha avuto parole tutt’altro che tenere: “Abbiamo vissuto insieme quattro mesi che non considererei una relazione, era solo interessato alla fama e alla visibilità e non sembrava nemmeno attratto da me.” Infine un pensiero relativo alla cronaca rosa in generale che l’ha vista spesso protagonista: Soleil ha le idee chiare e non vuole essere ricordata soltanto per il gossip.