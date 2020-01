Perché Soleil e Jeremias si sono lasciati e nuovo attacco a Luca Onestini

Dopo mesi di gossip e congetture Soleil Sorge ha finalmente rotto il silenzio: la storia d’amore con Jeremias Rodriguez è definitivamente morta e sepolta. Un “capitolo chiuso”, l’ha definito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha conosciuto il fratello di Belen e Cecilia un anno fa, all’Isola dei Famosi. Ora che sta per tornare in tv con un nuovo programma – Pechino Express su Rai 2 – Sole ha voluto fare chiarezza sulla sua vita privata. Non risparmiando un attacco a Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha parlato di un ipotetico tradimento della Sorge nell’ultima intervista rilasciata a Rivelo di Lorella Boccia.

Cosa ha detto Soleil Sorge su Jeremias Rodriguez e Luca Onestini

“Jeremias? Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle “speranze” riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi“, ha dichiarato Soleil Sorge a Novella 2000. L’italo-americana ha poi attaccato Luca Onestini, l’ex tronista con il quale ha avuto una breve relazione nel 2017.

Soleil Sorge torna ad attaccare Luca Onestini dopo Rivelo

“Luca Onestini a Rivelo? Purtroppo ci sono persone cui ha fatto comodo “giocare” su una situazione, per uscirne da vittima, nonostante la realtà fosse opposta. E ovviamente continuano a cavalcare questo “personaggio”. Forse ho sbagliato a non fare più chiarezza immediatamente ma, a differenza di molti, in quel momento non avevo interesse a rovinare altri per uscirne bene. Credo vivamente nel tempo. Come avviamo visto e sentito da più voci, alla fine la verità viene sempre a galla”, ha chiarito Soleil Sorge.

Dopo Jeremias Rodriguez oggi Soleil Sorge è single

Oggi Soleil è di nuovo single ma spera di trovare presto qualcuno di speciale. Intanto si gode il ritorno in tv: dal prossimo 11 febbraio sarà protagonista su Rai Due a Pechino Express, dove gareggerà in coppia con la madre Wendy.