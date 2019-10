Gennaro Lillio a Pechino Express, c’è anche Soleil con la madre: il cast

Coppie Pechino Express 2020: tra i concorrenti anche Gennaro Lillio e Soleil Sorge

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda su Rai Due a febbraio 2020, subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Le riprese inizieranno a giorni in Oriente e il cast è stato svelato in queste ore. Tra le sorprese, la presenza di Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fiamma di Lory Del Santo e Francesca De André. Il modello napoletano formerà insieme a Luciano Punzo, Mister Italia 2017, la coppia de I Guaglioni. Confermata poi Soleil Sorge, che partirà con la madre Wendy: insieme saranno la coppia di Mamma e Figlia. Alla conduzione ci sarà di nuovo Costantino della Gherardesca, nonostante qualche mese fa il direttore di Rai Due, Carlo Freccero, avesse annunciato un probabile cambio della guardia con Simona Ventura.

Le coppie di Pechino Express 2020: chi sono

Queste le dieci coppie in gara a Pechino Express 2020: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Berry e la figlia Ludovica); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

Dove sarà ambientato Pechino Express 2020

Dopo l’Africa, Pechino Express torna in Oriente. L’edizione 2020 sarà girata tra la Thailandia, Cina e Corea. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha scelto di far partire la nuova edizione il prossimo anno. La data di inizio sarà molto probabilmente quella dell’11 febbraio 202o.