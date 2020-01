Luca Onestini: non ospitata GF? Retroscena su d’Urso e le parole su Soleil

Luca Onestini non stop: non ospitata GF per sostenere Gianmarco? Retroscena su Barbara d’Urso. Poi le parole sull’ex Soleil. “Ivana Mrazova? Niente matrimonio. Figli? Mi do da fare”

Luca Onestini a ruota libera. A Rivelo (Real Time), l’ex tronista, oggi conduttore radiofonico di successo, si è raccontato senza filtri. Il giovane bolognese ha affrontato anche argomenti spinosi, quali la sua non ospitata al GF italiano per sostenere il fratello Gianmarco. L’edizione fu condotta da Barbara d’Urso e Lorella Boccia ha chiesto esplicitamente a Luca se ci sia stata lei dietro alla scelta di non far mai entrare Onestini a supporto di Gianmarco. Spazio poi alla precedente storia d’amore vissuta dall’ex tronista, quella con Soleil Sorgè, conosciuta a Uomini e Donne. Ricordiamo che relazione naufragò in mondovisione. Luca entrò al GF Vip; nel mentre l’italo-australiana ebbe una liaison con Marco Cartasegna.

Luca: “Soleil? Ricordo non bello”

“Da Uomini e Donne sono uscito da fidanzato, poi le cose andarono come andarono. Non posso dire di avere un bel ricordo”, ha dichiarato Luca a proposito di Soleil. “Ma il ricordo non bello è riferito all’ex corteggiatrice o alla trasmissione?”, ha incalzato la Boccia. Onestini fa sapere che non ha nulla contro il programma ma che naturalmente il ricordo si intreccia con l’esperienza vissuta con la persona scelta. La conduttrice: “Poi lei ti tradisce con Marco…”. “Quella è stata una cosa fantastica…”, l’ironia dell’ex tronista che ha aggiunto: “Io sono rimasto nella Casa perché non c’era niente da dire. Dopo che ti fanno vedere quello che mi è stato mostrato non c’è altro da aggiungere.” Si passa al capito GF di Gianmarco e della d’Urso…

“Mancata ospitata al GF? So che tra quel gruppo di autori e la conduttrice c’erano dei problemi”

Luca ha spiegato che qualcuno, all’interno del programma, ha remato contro la sua ospitata per vedere il fratello Gianmarco mentre era impegnato al GF italiano. “Hai mai contattato Barbara d’Urso?”, ha chiesto in modo diretto la Boccia. “Con lei abbiamo avuto un contatto tempo addietro, prima del GF… Lei sapeva, se avesse voluto contattarmi l’avrebbe fatto…”. “Forse ho capito male io. Lei non ti ha voluto?”, ha insistito la conduttrice di Rivelo. “Non lo so. So che tra quel gruppo di autori e la conduttrice c’erano dei problemi. Se un giorno avrò i fatti li rivelerò. Fatto sta che non mi hanno fatto entrare”, ha concluso il bolognese.

” Ivana? In un futuro prossimo non c’è matrimonio, ma in un futuro più lontano ci sarà. Figli? Mi do da fare”

Dulcis in fundo, il legame con Ivana. Matrimonio? “In un futuro prossimo non c’è matrimonio, ma in un futuro più lontano ci sarà e sarà con Ivana perché non immagino una presenza diversa che non sia lei. Non immagino futuro senza di lei. Ritengo che il matrimonio sia il coronamento più bello di una storia d’amore e per poter coronare tutto questo ci vuole del tempo”. E i figli? “Nel futuro ci saranno anche dei figli. Secondo me Ivana ha un forte istinto materno. Io mi do da fare però ad oggi non c’è ancora niente”.