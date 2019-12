Luca Onestini, Rivelo: segreti d’amore con Ivana e affondo su GF spagnolo

Luca Onestini si racconta a Rivelo: i ‘segreti d’amore’ con Ivana Mrazova e l’affondo sul GF spagnolo a cui ha partecipato il fratello Gianmarco (“Scelte sbagliate”)

Luca Onestini, ospite a Rivelo (qui le anticipazioni, la puntata andrà in onda il 2 gennaio su Real Time), si è raccontato ampiamente di fronte a Lorella Boccia. Diversi i temi affrontati: dalla love story con Ivana Mrazova (amore decollato al Grande Fratello Vip 2), all’amicizia con Raffaello Tonon (anch’esso conosciuto nella Casa più spiata d’Italia), passando per i sogni infranti e non, fino alle parole sul fratello minore Gianmarco che è stato uno dei protagonisti del Gran Hermano spagnolo dell’ultima edizione (solo pochi mesi prima aveva preso parte a GF Nip italiano). Si comincia dalla ‘sua’ Ivana…

“Ivana è la mia spalla e io sono la sua”

“Credo che tante persone ci vogliono veramente bene perché non ci chiediamo il motivo di cosa piace, cosa no… siamo semplicemente noi, lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo”, racconta a proposito del rapporto con la modella ceca. “Lei è la mia spalla e io sono la sua. Andiamo avanti a braccetto”, aggiunge. La relazione è solida e si nutre di un ingrediente fondamentale, la fiducia: “So che di Ivana mi posso fidare. Vedo in lei sfumature sempre diverse”. L’amore è sbocciato al GF Vip 2, edizione in cui Onestini ha incontrato anche Tonon: “Non avevo mai avuto la fortuna di incontrare un amico come lui… di cui fidarsi ciecamente… non è mai finito il nostro Grande Fratello.”

Gianmarco e il GF spagnolo? “Sono state fatte delle scelte sbagliate”

Spazio poi a Gianmarco, che è stato protagonista di recente al GF spagnolo. Molto chiacchierato il suo rapporto con Adara Molinero. E molto chiacchierato anche il fatto che gli autori non abbiano mai permesso a Luca di entrare nella Casa per dare supporto al fratello. “Ci ho parlato lo stesso… mi son preso il mio megafono perché era l’unico modo per parlare con mio fratello – spiega l’ex tronista -. Sono riuscito a comunicare solo con quello. Il mio video ha avuto più di sette milioni di visualizzazioni… credo che sia una dimostrazione che forse erano state fatte delle scelte sbagliate”.

Luca Onestini tra sogni e ripartenze

Onestini ha parlato infine dei sogni e delle docce gelate prese: “Ne ho sempre avuti tantissimi, mi sono sempre definito un sognatore. Quello che avevo da bambino era di fare il calciatore… Sognavo di giocare nel Bologna, la mia squadra di sempre. Poi a 17 anni ho auto un infortunio importante”. Luca però non si è lasciato vincere dallo sconforto: “Mi sono dovuto operare e sono stato fermo 1 anno e mezzo ed è finito tutto. Sono rimasto talmente scioccato… ho pensato: ‘E adesso cosa faccio?’. Sono ripartito dall’università.”