Gianmarco Onestini e Adara, è già finita: colpo di scena in diretta tv

Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip con Adara: le ultimissime spiazzano il pubblico spagnolo

News su Gianmarco Onestini e Adara: è nata una coppia, sì o no? Sembrava fosse scoppiato l’amore al Gran Hermano Vip in Spagna, ma pare non sia così. Le ultime news infatti lasciano pensare l’esatto contrario, ma non è ancora detta l’ultima parola. In Italia non si sta parlando molto di Gianmarco Onestini perché ha partecipato al Grande Fratello Vip spagnolo, per questo è sulle reti televisive in Spagna che si sta svolgendo tutto. Ma grazie a Twitter e ai siti che se ne occupano, anche in Italia possiamo seguire su per giù le avventure ispaniche del fratello di Luca Onestini. L’ex gieffino è tornato in Italia giusto il tempo di festeggiare il Natale in famiglia, poi è volato nuovamente a Madrid per partecipare a una puntata speciale del Gran Hermano Vip, vinto proprio da Adara.

Gianmarco Onestini e Adara, il colpo di scena: lui la rifiuta in diretta tv!

Dopo che Gianmarco e Adara si sono baciati nella Casa, dove lui è rientrato per farle una sorpresa, sembrava ormai fatta. Non dimentichiamo che lei però ha un figlio con un altro uomo, proprio per questo è scoppiata una bufera nelle prime settimane. Adara sembra ancora oggi divisa tra il padre di suo figlio e Gianmarco, ma a mettere la parole fine a tutto potrebbe essere lo stesso Gianmarco! Il fratello minore degli Onestini sembrava molto coinvolto a dire il vero, invece nella puntata speciale del Gran Hermano Vip ha rifiutato un bacio di Adara. Proprio così, lei si è avvicinata per dargli un bacio e lui si è scansato. Come riportato dal Vicolo delle News, Gianmarco avrebbe spiegato di sentirsi a disagio e per questo non ha accettato il bacio di Adara.

Gianmarco e Adara, le ultime news dalla Spagna: Onestini spiega perché ha rifiutato il bacio

Inutile dire che la ragazza stessa sia rimasta a bocca aperta per questa reazione, ma il più stupito di tutti era il conduttore! Quest’ultimo si è alzato dal divanetto e si è allontanato, con un’espressione decisamente allibita per quello che aveva appena visto. Su Instagram, Gianmarco ha poi spiegato di aver reagito in quel modo perché ritiene sia stata lesa la sua dignità.