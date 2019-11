Gianmarco Onestini, caos al Gf spagnolo: Adara è sposata, interviene Luca

Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo nella bufera: è vicino a una concorrente sposata, Luca lo difende

Gianmarco Onestini è un concorrente del Gran Hermano, il Grande Fratello spagnolo, ed è ancora rinchiuso nella Casa. La sua avventura sta proseguendo, segno del fatto che viene apprezzato dal gruppo ma anche dal pubblico visto che non è stato ancora eliminato, ma è esploso il caos negli ultimi giorni. In un messaggio di Luca Onestini su Instagram si legge che su Gianmarco stanno circolando voci non vere e cattiverie. Pare infatti che qualcuno abbia cercato di mettere la pulce nell’orecchio di molti dicendo che Gianmarco anche in Italia si è fidanzato durante un reality show. Il riferimento forse era a Ivana Icardi, ma sappiamo bene, almeno noi pubblico italiano, che invece non è successo nulla fra i due, neanche quando Ivana è rientrata nella Casa dichiarandosi confusa. E sembra sia stato tirato in ballo anche Temptation Island, dove Gianmarco ha partecipato come tentatore.

Gianmarco Onestini e Adara, è bufera al Gf spagnolo: Luca costretto a intervenire

Ebbene, sono tutte cattiverie a cui Luca ha deciso di dire basta pubblicando un lungo sfogo sul profilo Instagram del fratello, in spagnolo ovviamente. Luca ha esordito dicendo “Adesso parlo io” e ha raccontato che l’Onestini che si è fidanzato grazie a un reality è lui, con Ivana Mrazova, ma dopo la fine del Gf Vip e non durante. Ha chiarito che Gianmarco si è classificato al terzo posto al Grande Fratello e che subito dopo è tornato a studiare, quindi non è un Don Giovanni come invece stanno tentando di dipingerlo. Poi Luca ha parlato di Adara, una concorrente del Gran Hermano a cui pare Gianmarco si sia affezionato. I due pare abbiano un rapporto molto stretto e per questo le malelingue hanno cominciato a gettare fango su Gianmarco, soprattutto perché Adara è sposata. “Anche se lei gli piacesse, cosa succede? Può essere incolpato di qualcosa? Ha tentato di baciarla o qualcosa di simile? No, perché è una persona che rispetta molto gli altri”, ha scritto Luca nel suo sfogo.

Gran Hermano, Gianmarco finisce sotto accusa per Adara: il messaggio di Luca Onestini

Ha poi raccontato che Adara è molto comprensiva con Gianmarco e hanno un bel rapporto, al contrario di altri che invece sono ostili in modo anche esagerato nella casa. Secondo Luca inoltre tale Adara non sarebbe la vittima della situazione, perché chi dovrebbe prendere le distanze fra i due dovrebbe essere lei visto che è sposata. Ha poi scritto: “Perché Adara non si allontana da Gianmarco? Perché non ha cambiato stanza o il letto quando lo ha chiesto Gianmarco? Perché suo marito non si domanda questo invece di dare la colpa a un ragazzo più giovane? Forse perché è più facile dare la colpa a un ragazzo giovane, single, pulito e che viene da un altro Paese”.

Grande Fratello, Gianmarco Onestini nella bufera in Spagna: “Hanno superato i limiti”

Luca ha definito Hugo, il marito di Adara, una persona cattiva che cerca di diffondere informazioni non corrispondenti alla verità al fine di screditare Gianmarco al Gran Hermano. E poi ha concluso: “La mia famiglia ed io crediamo che il rispetto tra le persone e per la verità non debbano mai venire a mancare nella vita e tanto meno in un reality. Nella Casa e anche al di fuori, al contrario, sembra che alcune persone hanno superato abbondantemente questi limiti. Questo non può più essere permesso”.