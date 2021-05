Ambra e Allegri in crisi? Come stanno le cose: retroscena sul rapporto

Non è vero che si sono lasciati e la crisi è stata smentita: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno ancora insieme. Il settimanale Oggi ha pubblicato una serie di foto immortalando la coppia. Da poco l’attrice ha finito di girare il film La Notte più lunga del Mondo di Simone Aleandri. I due si sarebbero riappacificati nella Capitale dove hanno alloggiato in un albergo lussuoso, complici gli Internazionali di tennis. Parte della smentita era arrivata durante la sua ultima intervista a Domenica In di Mara Venier. Ambra Angiolini aveva dichiarato che stanno ancora insieme e non c’è mai stata aria di crisi.

Rispetto al passato, però, è cambiato solo il suo approccio nei confronti dell’amore. La conduttrice ha dichiarato che nel suo futuro non si vede da sola, ma ha un rapporto diverso con l’amore rispetto a prima. Fino a qualche anno fa, infatti, pensava che doveva essere salvata dall’amore, mentre ora si salva da sola. La persona che le sta accanto è soltanto un valore aggiunto alla sua vita, non è quella senza cui potrebbe morire.

La storia d’amore al capolinea è stata raccontata da un amico, o presunto tale, del campione sportivo che ha spifferato tutto a un settimanale di gossip. Parole che avevano trovato riscontro anche nell’assenza mediatica dei due poiché già da tempo non esistevano scatti di coppia condivisi sui social, dove però sono sempre stati latitanti.

Ambra Angiolini serena con Massimiliano Allegri e ritrova la complicità con Renga

La vita privata di Ambra Angiolini, quindi, sembra essere piuttosto serena anche con Francesco Renga. Proprio con l’ex compagno si sono incontrati sul palco del Concertone del Primo Maggio in cui al pubblico non è sfuggita la loro complicità. Lui aveva cantato, mentre lei cantava le sue canzoni e non erano mancati anche i sorrisi reciproci. L’ex coppia ha avuto i figli Leonardo e Iolanda.

Dopo i rancori in seguito alla separazione avvenuta nel 2015, i due hanno trovato un equilibrio per amore dei propri figli. Questo l’ha raccontato il tifo fatto da Ambra Angiolini per Francesco Renga in occasione del Festival di Sanremo 2021, quando l’ha difeso dalle critiche improvvisando balletti sui suoi profili social sulle note del suo brano.