Domenica In, Ambra Angiolini su Renga commossa: “La famiglia resta”

Ospite nella puntata di Domenica In del 2 maggio 2021, Ambra Angiolini ha parlato della sua vita privata e professionale. L’artista è reduce dal Concertone del Primo Maggio e si è presentata in notevole difficoltà con la voce, tanto da non poter cantare ‘T’Appartengo’. Proprio sul palco della manifestazione aveva incontrato Francesco Renga. Ai telespettatori non è sfuggito quanto accaduto mentre il cantante si esibiva in ‘Il mio Giorno più Bello’ dedicato proprio alla madre dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo. L’imbarazzo era tangibile tra l’ex coppia.

Nel salotto di Mara Venier si è parlato subito di Francesco Renga. Ambra Angiolini ha dichiarato che con l’ex compagno hanno dimostrato coi fatti che, anche se una relazione finisce, la famiglia che hanno costruito resta. La sua figlia maggiore, Jolanda, è un essere umano straordinario. Si parla tanto di famiglia tradizionale, ma per lei esiste solo la famiglia, anche se una coppia non ha figli.

La padrona di casa del contenitore pomeridiano domenicale si è complimenta con l’attrice per gli ottimi rapporti mantenuti col Francesco Renga, spiegando che tra i suoi ex c’è Gerry Calà con il quale si vogliono ancora bene, dopo la fine della loro storia d’amore.

Ancora stanca e con la voce rauca, per la lunga conduzione del Concertone, Ambra Angiolini ha fatto fatica a trattenere le lacrime a Domenica In rivedendo il monologo di ieri sera:

“Sono fatta così, questa mia fragilità l’ho sempre considerata un difetto. Almeno fino ai 40 anni, quando poi ho capito che la fragilità è la mia forza”

Ad un certo punto c’è stato un fermo nella sua carriera. Ha fatto degli errori di ordine adolescenziale immeritatamente a 15 anni. Ambra Angiolini ha chiesto scusa anche quando avrebbero dovuto chiederglielo gli altri. Ha imparato tante cose da questo avvenimento spiacevole, ma non ha imparato a essere diversa da quella che è: “Se una cosa mi piace si vede, se non mi piace si vede uguale”.

Poi è arrivata la svolta grazie al cinema. La sua prima vera esperienza di attrice cinematografica in Saturno Contro, diretta da Ferzan Ozpetek, che le ha fatto guadagnare consensi di pubblico e critica, facendole vincere i maggiori premi cinematografici: il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro e il Ciak d’Oro.

Ambra Angiolini smentisce crisi con Allegri a Domenica In: “Non è vero”

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di una presunta crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, l’ex allenatore del Milan e della Juventus. Secondo indiscrezioni, li volevano separate in città diverse. Durante l’intervista a Domenica In Ambra ha smentito la crisi con Allegri: “Non è vero”.