Ambra Angiolini e Allegri sono in crisi, l’amico di lui: “A un passo dall’addio”

Brutte notizie per i fan di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Di Più Tv l’attrice e l’ex allenatore di Milan e Juventus starebbero vivendo un periodo di crisi profonda. Una crisi forte che, a detta di qualcuno, sarebbe addirittura irreversibile.

Come racconta il settimanale Amba Angiolini ha da poco finito a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno, dove interpreta una cubista che decide di chiudere con la vita notturna. Massimiliano Allegri è invece a Montecarlo. I due stanno conducendo vite separate nonostante in passato si sia parlato più volte di convivenza.

Un amico di Allegri ha spifferato a Di Più:

“Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”

E mentre fino a poco tempo Massimiliano Allegri voleva a tutti i costi restare in Italia per rimanere accanto ad Ambra Angiolini, con la quale fa coppia fissa dal 2017, le cose ora sembrano diverse. La fonte vicina all0 sportivo ha assicurato che oggi il 53enne sta valutando anche le offerte dei club stranieri.

Insomma, la crisi sembra alquanto grave. Al momento però non vi è certezza: i diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito. Sui social network tutto tace. Del resto Ambra e Allegri sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro vita privata. Forse tra i due c’è solo un po’ di maretta, come accade a tante coppie famose e non?

L’ultima apparizione pubblica della coppia risale allo scorso marzo, quando Ambra Angiolini e Allegri sono stati beccati dai paparazzi di Vero per le strade di Milano. Abbracciati, quasi inseparabili, praticamente una cosa sola. Cosa è successo all’improvviso?

Nelle varie interviste Ambra Angiolini – ex compagna storica del cantante Francesco Renga, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto – non ha mai esitato a definire Massimiliano Allegri una persona straordinaria, l’uomo che ha segnato la sua rinascita.

Qualcuno aveva parlato pure di nozze ma Ambra si è detta poco interessata ad una cerimonia del genere. L’Angiolini non ha sposato neppure Renga, dal quale ha avuto i figli ormai grandi Jolanda e Leonardo.