Ambra e Allegri… dove eravamo rimasti: news sulla coppia

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri… dove eravamo rimasti. Innanzitutto è bene specificare che la coppia sta benone ed è solida. Passato il duro periodo della quarantena, soprattutto per l’attrice che vive a Brescia (una delle città italiane più colpite dall’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus), i due hanno ripreso a fare progetti comuni per il futuro, impegni professionali permettendo. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato che c’è la volontà da parte della cantante e del mister livornese di andare a vivere sotto lo stesso tetto, a Milano. Certo la situazione non è delle più semplici. Il motivo è presto detto: il lavoro porta spesso entrambi a muoversi e quindi trovare un nido d’amore stabile non è affatto facile…

Allegri studia inglese, Ambra legge i copioni…

Durante la quarantena l’ex allenatore della Juventus ha continuato a perfezionare il suo inglese e non a caso o solo per piacere personale. Le sirene che lo vorrebbero su una panchina d’oltremanica si fanno sempre più rumorose e pressanti. Sarebbe corteggiato dai gloriosi Red Devils, vale a dire dal Manchester United. Certo è che se dovesse arrivare un’offerta non rifiutabile il livornese farebbe i bagagli e viaggerebbe all’estero allungando la distanza (geografica) dalla sua Ambra che invece è sempre impegnata nell’attività di recitazione e nella lettura dei relativi copioni. Di recente si è fatto anche il suo nome per la conduzione de La Vita in Diretta Estate di Rai Uno ma alla fine non se ne è fatto nulla. La stessa Angiolini ha fatto sapere di aver parlato con i vertici di Viale Mazzini ma che non è interessata a quel tipo di programma. Meglio proseguire con cinema e teatro al momento. Però, laddove ci sarà una proposta televisiva più nelle sue corde, la valuterà.

Ambra e Max, le nozze si faranno?

Si passa al capitolo nozze: da quando la coppia è decollata, la cronaca rosa ha più volte sussurrato che ci sarebbero stati in progetto i fiori d’arancio. Allegri, da buon toscano, ha fatto della sana ironia sulla questione. Attualmente sembra che non ci sia una concreta idea di celebrare con il grande passo l’unione sentimentale in corso. Non è detto però che in futuro possano arrivare le tanto attese nozze. Chi vivrà, vedrà!