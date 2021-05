Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni, l’annuncio improvviso

Naomi Campbell è diventata mamma a sorpresa! Nessuna foto col pancione prima di oggi, nessun rumor che parlasse di una gravidanza in corso. Non ci sono state le solite fonti che mormorassero di Naomi Campbell incinta. Nulla di nulla. Eppure oggi è apparsa sul suo profilo Instagram una foto in cui tiene tra le mani i teneri piedini della sua prima figlia. Sì, è una femminuccia. Non ha raccontato nulla nei mesi scorsi né ha aggiunto dettagli oggi. La top model ha deciso di annunciare di essere diventata mamma per la prima volta scrivendo una dolce dedica, ma senza rivelare il nome scelto o la data di nascita. Un particolare che non è sfuggito ai più curiosi, coloro che vogliono sapere i nomi dei bimbi appena nati.

Sapere quando sono venuti al mondo, quanto pesano: insomma, tutto. Nella foto però la bimba è in braccio alla mamma, vestita con un abito bianco a fiori per cui è possibile che lo scatto non sia stato fatto in ospedale. Ciò vuol dire che la bambina potrebbe essere nata qualche giorno fa. Nella didascalia che accompagna la prima foto di Naomi Campbell con la figlia non c’è scritto nulla di tutto ciò, solo delle tenere parole dedicate alla piccola. La modella ha scritto che una piccola e splendida benedizione ha scelto lei per essere sua mamma. Sente di essere onorata per avere la piccola nella sua vita:

“Sono davvero onorata di avere nella mia vita questa anima gentile e non ci sono parole per descrivere il legame che condividerà con il mio angelo per tutta la vita. Non c’è amore più grande”

Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni. Spegnerà cinquantuno candeline tra pochi giorni, ovvero il 22 maggio. Un compleanno speciale rispetto a tutti gli altri, perché sarà il suo primo compleanno da mamma. Anche la nonna della bimba è al settimo cielo. La signora Valerie, che Naomi ha taggato nel suo post, si è congratulata con la figlia e non ha nascosto che aspettava da tempo di diventare nonna.

Naomi Campbell, l’ultimo gossip su una possibile gravidanza

L’ultima volta in cui c’è stato un gossip su Naomi Campbell incinta risale ad agosto del 2018. In quella occasione l’allora fidanzato Skepta aveva pubblicato la foto di un’ecografia, ma non apparteneva alla modella. Lei smentì tutto e secondo delle fonti del Sun cancellò ogni traccia del rapper dal suo profilo. Pare infatti che i due si fossero già lasciati, ma che il rapper evitasse di dirlo per farsi pubblicità.