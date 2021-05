Elisabetta Gregoraci interviene su Coletti, lo sfogo: “Ho subito le notizie”

Elisabetta Gregoraci ha parlato di Stefano Coletti dopo lunghi giorni di polemiche. La conduttrice si è ritrovata in una vera e propria bufera, in tanti hanno pensato infatti di essere stati presi in giro da lei durante il Grande Fratello Vip. Nella Casa aveva smentito di avere una relazione con lui, sebbene molti indizi parlassero forte e chiaro. Per esempio la targa della macchina di Coletti, con iniziale e data di nascita di Elisabetta. Una targa che poi è comparsa nelle foto di pochi giorni fa, con proprio la Gregoraci in posa davanti alla stessa. Quindi era proprio dedicata a lei. Poi c’è stata la storia dei colpetti al cuore, degli aerei anonimi con una frase che poi è un tatuaggio di Coletti.

Insomma, se due più due fa quattro è almeno certo che quest’uomo sia innamorato di Elisabetta Gregoraci. Entrambi però continuano a sostenere di non essere fidanzati. Le foto non erano fraintendibili, è chiaro che ci sia una simpatia tra i due, ma noi stessi di GossipeTv avevamo ipotizzato che quello di Coletti potesse essere solo un gesto di corteggiamento in corso. Ieri sera proprio lui ha scritto un messaggio per precisare di non essere il fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Oggi è stata lei a intervenire, magari anche perché qualcuno sui social ha ipotizzato che quel messaggio di Coletti sia stato scritto proprio da Elisabetta. Il motivo? Alcuni errori comuni con i messaggi scritti dall’ex gieffina.

Arriviamo così al messaggio comparso tra le storie di Instagram di Elisabetta oggi. Ha precisato subito di essersi presa del tempo per riflettere prima di parlare ai fan. Si è rivolta a loro, alla gente che la segue da sempre e a cui vuole sempre raccontare la verità. Si è definita una donna come tante, una mamma, che ha fragilità come tante e che ancora crede nell’amore e nella famiglia. Ha scritto che è stata innamorata in passato e ha sofferto per amore. Ha fatto scelte sbagliate, ha pianto e ha provato la tristezza. Nel messaggio, Elisabetta Gregoraci non ha fatto il nome di Stefano Coletti. Ha scritto di aver sempre cercato di proteggere la sua vita privata per rispetto suo e delle persone a cui si è avvicinata negli anni. A questo punto ha proseguito così:

“Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. […] Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”

Insomma, Elisabetta Gregoraci ha smentito di essere fidanzata con Coletti. Leggendo tra le righe, però, si potrebbe leggere anche qualcosa in più: non era d’accordo col rendere pubbliche quelle foto? Altrimenti perché parlare di tempi e di passi nella stessa direzione? Potrebbero essere solo riflessioni generiche, ma il mistero si è infittito ancora una volta.