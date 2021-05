Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti allo scoperto: lui pubblica le foto

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme davvero? Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che tra i due non ci sia una semplice amicizia, ma un ultimo dubbio sulla relazione però c’è ancora. Se è vero che con le foto pubblicate da Coletti si è risollevato un polverone già visto durante il Grande Fratello Vip, potrebbe essere solo un gesto per conquistarla. Nulla vieta che Coletti stia tentando il tutto per tutto pur di stare al fianco della Gregoraci. Ma lei avrà gradito questo gesto? Chi può saperlo al momento, fatto sta che con queste foto Stefano Coletti ha confermato molti indizi saltati fuori durante il GF Vip.

Sì, perché se è vero che in una foto ci sono loro due abbracciati e lui ha aggiunto un cuore rosso, nelle altre c’è dell’altro. Le foto in tutto sono tre, per cui solo una fotografia non ha svelato che la relazione in realtà va avanti sin da prima del GF Vip. Se fosse un fidanzamento o una conoscenza o un corteggiamento, però, non si sa. Nella seconda foto, però, si legge la scritta del tatuaggio sul braccio di Coletti: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Per chi ha seguito con passione e attenzione il Grande Fratello Vip allora ricorderà che questa frase è volata sul cielo della Casa, con un aereo.

Di aerei la Gregoraci ne ha ricevuti tanti e tutti misteriosi. Tutti contenevano un messaggio in codice, che però sul Web a un certo punto è stato decifrato. Si è diffusa la voce di Elisabetta e Stefano insieme, si è parlato di una relazione e sono saltati fuori i famosi colpetti al cuore ogni volta in cui era accanto a Pierpaolo Pretelli. E poi si è parlato di una targa che aveva le iniziali di Elisabetta Gregoraci e il giorno della sua nascita, l’8 febbraio. Nella terza foto lei posa proprio davanti alla targa, quindi è una conferma del fatto che fosse dedicata a lei.

Tutte foto che confermano un legame speciale tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: erano fidanzati durante il GF Vip? Ognuno trarrà da queste fotografie le proprie conclusioni. Certo è che nei prossimi giorni potrebbero non solo emergere ulteriori dettagli, ma magari sarà la conduttrice a parlare. Ormai il vaso di Pandora è stato scoperchiato…