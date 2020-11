Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sarebbero fidanzati ufficialmente. Il mistero cresce sempre di più sulla concorrente del GF Vip 5, che continua a professarsi single nella Casa. Ha parlato di un uomo a cui va il suo pensiero, ma ha sempre precisato di non essere fidanzata. Ebbene, oggi Giornalettismo ha portato alla luce una versione dei fatti decisamente diversa. A parlare è stata una fonte vicina alla Gregoraci ma di cui non è stato fatto il nome, né è stato fornito alcun indizio.

Nonostante il totale riserbo sulla fonte, il portale ha riportato le parole di questa persona: “Stefano è il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci”. Pare che la storia vada avanti da cinque mesi e che fossero insieme anche durante le tappe di Battiti Live, in Puglia. Sarebbero stati insieme anche a Roma, prima che lei entrasse nella Casa. Stefano avrebbe anche fatto delle cose per far piacere alla Gregoraci: si parla di una Porsche e di un tatuaggio con la frase della canzone di Mr. Rain.

Il misterioso Rio, che corrisponde proprio a Stefano Coletti, vive a Montecarlo e avrebbe un’agenzia vicino a un bar in cui i due sarebbero stati visti spesso insieme. Questi i dettagli emersi sulla love story tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, ma rimangono delle testimonianze che la diretta interessata di sicuro smentirebbe, visto che dice di essere single.

Stefano comunque si è fatto vivo spesso nelle prime settimane di Grande Fratello Vip, mandando aerei con messaggi in codice. Poi ci sono stati i colpetti al cuore di lei mentre si parlava di Pierpaolo Pretelli. Ma lei ha sempre parlato di messaggi dalle amiche. Quando è stata scoperta ha smesso di fare questi gesti e gli aerei erano diminuiti. Fino a ieri, quando Rio si è rifatto vivo sempre con messaggi in codice. Ma ci sarebbe un motivo se per un po’ Rio è rimasto in silenzio.

Sempre su Giornalettismo si legge infatti che Stefano in questo momento starebbe molto male e lo avrebbe confidato alla sua migliore amica. Il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo lo avrebbe ferito in modo particolare, perché prima del GF Vip si sarebbero giurati amore eterno. Lo sfogo di Coletti sarebbe avvenuto con una persona di conoscenza del portale, rendendoli sicuri di questa versione e che non potrà essere smentita. Ma come reagirà invece Elisabetta Gregoraci a questi gossip?