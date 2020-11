Torna il mistero nella Casa del Grande Fratello Vip: nuovi messaggi in codice per la concorrente e un aereo misterioso. Lei dice ancora che sono le sue amiche, ma da Twitter spuntano alte verità.

Nuovo aereo misterioso per Elisabetta Gregoraci: chi sono Luce e Charlotte? Stamattina è giunto un nuovo messaggio da fuori per la bella concorrente, ma ormai i fan del Grande Fratello Vip hanno capito il suo gioco. Il Web infatti ha subito indagato e ha portato a galla tutti gli indizi che portano all’uomo misterioso a cui Elisabetta dice di pensare. Sull’aereo stamattina c’erano scritti solo due nomi, Luce e Charlotte, separati da un cuore rosso. Ma c’era un altro dettaglio rilevante: la “R” di Charlotte era scritta in rosso e spiccava sul nome scritto invece in nero.

Lei ha detto che sono i nomi di due sue amiche, ma perché scrivere solo i propri nomi senza aggiungere un vero messaggio? Già questo ha insospettito il pubblico dei social. Poi Pierpaolo le ha fatto notare la “R” evidenziata in rosso: Elisabetta ha solo sorriso, senza dire nulla. Dopo aver osservato ancora un po’ il messaggio in cielo, Elisabetta ha aggiunto: “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”. Tutti questi indizi, compreso Parigi, riconducono in realtà a Rio, il misterioso uomo che sta aspettando la Gregoraci a Montecarlo.

A quanto pare, Luce e Charlotte sono i nomi che Elisabetta sceglierebbe in caso avesse una o due figlie femmine. Inoltre c’è la “R” in rosso, che è l’iniziale di Rio per l’appunto. Infine, Elisabetta tempo fa disse che lei andrebbe a Parigi solo con il suo fidanzato: allora perché parlare di un weekend tra amiche nella capitale francese? Il Web ha indagato ulteriormente però, scoprendo che su Instagram Elisabetta non segue nessuno che si chiami Luce o Charlotte. Saranno forse due amiche che non hanno i social?

Pierpaolo comunque si è accorto di tutto. Oltre a far notare la “R”, infatti, ha ricordato che Luce è proprio il nome che Elisabetta darebbe a sua figlia. E glielo ha detto. Insomma, dopo i primi aerei dal gruppo di amici e dopo i colpetti al cuore per salutare le amiche e la sorella, adesso anche Luce e Charlotte sarebbero i nomi di due amiche. Nessuno però sembra più credere alle spiegazioni della Gregoraci. Secondo molti su Twitter questi sarebbero tutti messaggi e segnali del suo misterioso spasimante e non dalle amiche.

Pierpaolo Pretelli frena con Elisabetta Gregoraci: la reazione fredda all’aereo di “coppia”

In tutto ciò, Pretelli sembra essere sempre più convinto di prendere le distanze da Elisabetta. Per lui non è solo un’amicizia e hanno avuto diversi confronti in questi giorni. Oggi c’è stato un gesto molto forte di Pretelli che fa capire molto. Stamattina è arrivato anche un aereo per i Gregorelli, che recitava così: “Divisi siete persi, insieme immensi”. La reazione dei diretti interessati è stata un po’ fredda, come è già successo con l’aereo di qualche giorno fa.

Stefania ha invitato i due a darsi almeno un abbraccio per far contenti i fan che hanno mandato l’aereo e loro lo hanno fatto. Quindi non è stato del tutto spontaneo. Poi Maria Teresa ha suggerito a entrambi di andare in passerella e godersi gli ultimi istanti dell’aereo. Elisabetta è scattata in piedi, mentre Pierpaolo non ha mosso un dito: è rimasto seduto. L’aereo arrivato prima per la Gregoraci sarà stato per lui il segnale decisivo per riconsiderare il loro rapporto?

R in rosso.

Luce&Charlotte nomi delle gemelle che lei voleva.

Appena esco andiamo a Parigi dice lei e disse a Pier che a Parigi si va solo col fidanzato non con gli amici. Direi che possiamo chiudere tutto. E Pier se ne accorto glielo ha fatto notare.#gfvip #gregorelli — Ronnie???????????? (@Ronnie78191819) November 6, 2020