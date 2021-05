Barbara d’Urso fidanzata con Zangrillo: mistero delle rose e Gregoraci

Non sarebbe più single Barbara d’Urso, ma avrebbe un fidanzato che ha un nome e un cognome: Francesco Zangrillo. È il gossip del momento, lanciato di recente da Novella2000 e alimentato da Oggi che ha già mostrato la padrona di casa di Pomeriggio Cinque in compagnia dell’uomo e altre persone. Il settimanale Chi è tornato sull’argomento e ha immortalato Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo insieme ad altri amici tra cui un inviato de Le Iene e la migliore amica della napoletana. Classe 1973, tre figli e un matrimonio alle spalle, una relazione la loro che gli intimi di Carmelita conoscono bene. Il professionista ha un’agenzia di assicurazioni con sede a Milano. Da notare che su Instagram è seguito da Elisabetta Gregoraci ma non da Barbara d’Urso. In realtà questo significa ben poco, dal momento che il volto di punta della rete ammiraglia del Biscione ha un solo following su Instagram, la collega americana Ophar Winfrey.

La vita privata di Elisabetta Gregoraci continua a essere nel mirino nel gossip. Di recente ha pubblicato un post in cui ha smentito voci su una sua presunta relazione, ma la rivista diretta da Alfonso Signorini ha individuato in Francesco Zangrillo l’ammiratore segreto che a marzo scorso, in occasione del suo compleanno, le aveva inviato trecento rose rosse. L’ex moglie di Briatore e il presunto fidanzato di Barbara d’Urso si conoscono da tempo, fanno parte della stessa compagnia anche se non si vedrebbero da mesi, complice la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e la pandemia.

Pochi giorni dopo Francesco ha postato sul suo profilo privato la foto di un mazzo di rose con una dedica molto romantica. Viene automatico collegare le rose e ipotizzare che il misterioso corteggiatore della Gregoraci sia proprio lui. Tuttavia Zangrillo ha già spiegato che non corteggia e non ha inviato fiori a Elisabetta e ama profondamente una donna. Qui entra in scena proprio la donna che frequenta da mesi: la d’Urso.

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo fidanzati? “Escono separati per depistare”

Il settimanale Chi, diretto da Signorini, ha paparazzato Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo in un famoso ristorante di Milano. La conduttrice sarebbe stata accompagnata da Alessandro Di Sarno de Le Iene, suo amico di vecchia data, e da Angelica. Zangrillo, invece, sarebbe arrivato in un secondo momento. Dalle immagini è possibile notare come i due, una volta terminata la cena, sarebbero “usciti dal ristorante separati per depistare”.