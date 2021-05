Arisa lasciata da Andrea Di Carlo, lui deciso: “Eliminare persone nocive”

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati di nuovo. Non c’è pace per questa coppia, che ormai da due mesi circa vive un rapporto fatto di molti alti e bassi. Appena spunta la notizia della fine della storia poco dopo loro trovano il modo di riappacificarsi. Succederà anche stavolta? Mai dire mai, i più curiosi non dovranno fare altro che attendere i prossimi giorni per capire se questa volta la rottura è definitiva o meno. In attesa di scoprire gli sviluppi, oggi a mettere la parola fine, almeno pubblicamente, è stato il manager Andrea Di Carlo.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine in cui si legge “La solitudine dei numeri primi”, con una spiegazione a questa scelta. Quindi ha spiegato che in senso metaforico i numeri primi fanno pensare alla solitudine, a una scarsa propensione ad avere relazioni con altre persone e solo con sé stessi. A lui è capitato di innamorarsi di un numero primo, ha scritto, e non è colpa di nessuno perché l’amore capita. Non si riconosce nella descrizione del numero primo, perché ha relazioni con gli altri e detesta il nulla. Andrea Di Carlo ha parlato tra le righe di Arisa:

“Per me è impossibile stare con un numero primo. Ma in fondo per una star è facile sentirsi un numero primo ed io non posso biasimare nessuno né giudicare. […] Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l’audacia di mettere la relazione al primo posto”

In questi passaggi il riferimento ad Arisa è ben chiaro, sebbene non abbia fatto il suo nome. Anche perché già altre volte ha manifestato sofferenza nei confronti della cantante proprio sul non sentirsi al primo posto per lei. Uno dei motivi per i quali Arisa non voleva sposarsi, tra l’altro. Adesso Di Carlo si augura di trovare una persona in grado di comprendere e accogliere le sue debolezze, e di saper dire no quando serve. Ha concluso il suo sfogo scrivendo chiaramente che con Arisa è finita: “Ho letto di me, ho letto di noi. Lei è un numero primo io no. Cerca di essere felice Arisa, provaci ora ma senza di me”.

Ma non è finita qui. A distanza di un’ora circa da questo sfogo, Andrea Di Carlo ha confermato la rottura con Arisa anche con un messaggio tra le sue stories. Un’immagine su cui si legge una citazione, anche se firmata da un anonimo. La frase però è dura, molto dura: “Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per sé stessi”. Arriverà anche la versione dei fatti dell’insegnante di Amici? Proprio nel corso del Serale Arisa più volte ha lasciato intendere di essere fidanzata e di non poter scherzare su alcune cose con Rudy Zerbi, proprio in virtù di questo. La rottura, quindi, potrebbe essere recentissima, nonostante se ne parli da prima della finale di Amici.