Arisa risponde all’ex Di Carlo: “Deve rispettarmi”, importanti divergenze

Arisa ha deciso di replicare alle parole dell’ex fidanzato Andrea Di Carlo e lo ha fatto in modo chiaro e preciso. Proprio ieri Di Carlo ha annunciato la fine della loro relazione, spiegando che non si sente riconosciuto come fidanzato da Arisa e di voler per questo annullare il matrimonio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista a Domenica In della cantante, in cui Mara Venier ha mostrato una clip sulla coppia. Lei si è commossa ed emozionata, ma non ha voluto parlarne in modo approfondito, non ha neanche fatto il nome di Andrea. Per questo in tanti hanno pensato a una crisi in corso fra i due, anche da prima di Sanremo secondo alcune voci di corridoio.

Invece Andrea Di Carlo ha confermato di aver lasciato Arisa per quella intervista. Si è ripreso l’anello e ha dichiarato chiusa la storia con la cantante e insegnante di Amici 20. Ma anche sulle nozze pare che Arisa avesse idee diverse. Le ha spiegate tutte nella sua intervista fiume al Corriere della Sera. Innanzitutto ha spiegato che Andrea Di Carlo si è davvero arrabbiato perché non è stato menzionato da lei a Domenica In. Ma lei lo ha fatto perché preferisce un rapporto riservato, a differenza di Di Carlo che pare racconti a tutti di loro, stando al suo racconto. Arisa ha spiegato di aver messo anche delle stories su Instagram insieme a lui “altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui”. Ma non è così, Arisa pensa che quando le storie sono sovraesposte alla fine finiscono.

Pare che lei adesso preferisca aspettare che si calmino le acque, anche se sembra decisa sulla sua posizione. Arisa pensa di non aver fatto nulla di male e che Andrea Di Carlo dovrebbe comprenderla di più:

“Lui ha un lavoro molto impegnativo, una ex moglie, tre figli, e io ho accettato tutto. Ma anche io ho una famiglia, ho mia sorella, la mia assistente, il mio staff. Faccio la cantante, ho un lavoro davvero impegnativo che lui deve saper accettare. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”

Anche sul matrimonio, deciso dopo sei mesi di relazione e con una data fissata già per settembre, lei avrebbe preferito aspettare. La cantante ha degli impegni importanti, è consapevole del fatto che quando si sono conosciuti era più libera ma comunque pensa che Andrea abbia corso troppo: “Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare”. Lo ritiene una persona straordinaria, ma è presto convolare a nozze dopo sei mesi. Adesso dovranno imparare a gestire il lavoro insieme, pare che anche su questo punto ci fossero molte divergenze. Arisa infatti ha raccontato:

“Lui si occupa del mondo televisivo e mi ha introdotto a lavorare in Amici e lo ringrazierò per sempre perché è un programma in cui mi sento bene. Per il resto sulla parte musicale io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno”

Arisa ha infine rivelato di aver chiamato l’ex fidanzato Andrea Di Carlo stanotte, ma lui le ha ribadito di non voler tornare con lei. Sarà una scelta definitiva oppure troveranno il modo per tornare insieme?