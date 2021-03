Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati? La rottura dietro le lacrime in tv

Aggiornamento delle ore 18.10: Andrea Di Carlo ha confermato la rottura con Arisa a Oggi. Ha spiegato di non sentirsi riconosciuto da lei come fidanzato, anche dopo il filmato a Domenica In. Queste le sue dichiarazioni: “Si è messa a piangere ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato. Domenica sera è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Di Carlo ha aggiunto di avere un dubbio: non è certo che Arisa abbia dimenticato del tutto il suo ex.

Tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita? L’ultimo gossip in circolazione sulla coppia non lascia speranze: si sarebbero lasciati. Erano una delle coppie più seguite degli ultimi mesi perché dopo che è scoppiato l’amore si parlava di matrimonio. La cantante era al settimo cielo, ma pare che qualcosa sia cambiato. Ieri Arisa si è commossa dopo un video dedicato al fidanzato Andrea Di Carlo a Domenica In, ma pare che quelle lacrime nascondessero altro, ovvero la sofferenza per la fine della storia. Oggi Giornalettismo ha riportato la rottura dei due: Arisa e l’agente Di Carlo si sono lasciati davvero?

Questo è quanto trapelato da persone che li conoscono e li vivono. Pare che i due continueranno comunque a lavorare insieme, ma sarebbe finita la relazione sentimentale tra loro. Niente più affari di cuore, quindi. Non si conoscono i motivi della rottura, che per il momento non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati. E probabilmente loro non diranno nulla, perché Arisa è molto riservata per quanto riguarda il suo privato. Eppure ieri non è riuscita a nascondere l’emozione, ma se fosse vero che tra loro è finita allora le lacrime a Domenica In avrebbero un sapore diverso.

Ieri Arisa ha pianto da Mara Venier dopo aver visto un video in cui si parlava della sua storia d’amore con Di Carlo. Già domenica scorsa, nella puntata speciale con Mara dopo Sanremo, Arisa si è mostrata vaga sulla relazione con Di Carlo e si era acceso un campanello d’allarme su una possibile crisi fra loro. Oggi quella crisi ha trovato conferma in un nuovo gossip: Arisa e Andrea Di Carlo si sarebbero lasciati pochi giorni prima del Festival di Sanremo.

Non si sa cosa è successo tra i due e perché hanno deciso di lasciarsi, dopo aver invece parlato di matrimonio. Avevano anche scelto la data delle nozze: il prossimo 2 settembre. Magari è solo una crisi passeggera e si ritroveranno tra non molto, anche perché rimarranno in contatto visto che lavorano insieme. La fiamma quindi potrebbe riaccendersi da un momento all’altro. Proprio la cantante e professoressa di Amici di Maria De Filippi a Domenica In ha detto di essere credente e di avere fiducia nel cielo.