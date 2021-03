Domenica In, Arisa scoppia in lacrime per il compagno: la reazione di Mara

La cantante oltre l’emozione in diretta su Rai Uno: “Io non decido niente, aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me”

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, vinta dall’emozione. A Domenica In, nel corso della puntata del 14 marzo 2021, la cantante è scoppiata a piangere, dopo aver visto una clip riservata a lei e ad Andrea Di Carlo, il suo attuale manager con il quale ha stretto un rapporto sentimentale. La storia è importante, tanto che il gossip già parla di matrimonio. Arisa, da sempre riservata sulla sua sfera privata, non si è mai sbilanciata sul compagno. In diretta su Rai Uno, però, è stata investita dalla commozione, piangendo a lungo e dicendo qualcosa in più sul fidanzato.

“E così piansi, brava ce l’hai fatta”, la chiosa dell’artista, che ha avuto il viso solcato dalle lacrime dopo aver visto il filmato romantico che le è stato dedicato. Zia Mara ha lasciato un attimo che l’ospite si riprendesse per poi chiedere: “Perché piangi?”. “Mi emoziono”, la risposta singhiozzante di Rosalba. “Perché hai visto lui?”, ha incalzato la conduttrice veneziana. La professoressa di Amici di Maria De Filippi è apparsa in difficoltà emotiva e dopo dei secondi di silenzio, sempre bagnati dalle lacrime, ha dichiarato: “Che ne so, è una persona molto bella”.

“Ma quello che ho conosciuto io non c’è più?”, ha chiesto la Venier, riferendosi all’ex compagno di Arisa che ha continuato ad essere in preda all’emozione. “Ah tesoro mio bello, quanto voglio bene a te, troppo…”, ha detto con affetto la cantante alla ‘Zia’. Arisa si è quindi addentrata in un discorso più complesso e profondo: “Io sono molto credente. Mi affido al cielo. Io non decido niente, aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me. Non so tanto scegliere. Preferiscono che le cose arrivino e si compiano. Ho fiducia nel cielo”. “Se le cose devono arrivare, arrivano, sicuramente”, ha concluso la padrona di casa di Domenica In.

Il tema ‘fidanzato di Arisa’ è stato trattato anche la scorsa settimana nel talk del pomeriggio domenicale di Rai Uno. Rosalba sette giorni fa è apparsa in collegamento nella trasmissione, rilasciando delle dichiarazioni che hanno fatto pensare a un periodo di crisi sentimentale con Di Carlo. Laddove ci sia stato un momento no, è del tutto superato. L’artista ha lasciato intendere di essere molto innamorata del manager. E le nozze? Sono davvero in progetto? Chissà… Il gossip ha già divulgato la data da cerchiare in rosso sul calendario: il 2 settembre 2021.