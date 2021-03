Arisa in crisi con il fidanzato? La rivelazione spiazzante a Domenica In

Partita con 40 minuti circa di ritardo a causa della Messa di Papa Francesco dall’Iraq, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In dal teatro Ariston di Sanremo 2021. Tra gli ospiti anche Arisa che si è esibita sulle note di Potevi Fare di Più, il brano sanremese che si è classificato alla decima posizione. L’ha presa con filosofia la sconfitta al Festival di Sanremo 2021 dichiarando a zia Mara che avrebbe potuto fare di più. In collegamento con lo speciale di Domenica In dedicato alla kermesse della Canzone Italiana Gigi D’Alessio ha fatto una sorpresa ad Arisa, autore della sua canzone. Il brano parla di un amore difficile e della fine di una relazione. La padrona di casa Mara Venier, al termine dell’esibizione, si è rivolta verso l’artista e le ha detto:

“Questa canzone ti ha portato bene, ora sei felice in amore e sono davvero contenta”

La maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha spiazzato la conduttrice, ammettendo:

“Io adesso sto bene, ma insomma… Aggiornamenti da dare? No, non è che ti devo dire tutto, non ti dico niente stavolta”

Arisa è in crisi con il fidanzato? Ne sapremo di più nella prossima puntata di Domenica In cui sarà una degli ospiti del 14 marzo 2021. Fino ad ora risulta fidanzata con Andrea Di Carlo, autore televisivo e suo manager. I due avrebbero già fissato la data delle nozze che si dovrebbero tenere il 2 settembre prossimo. Negli ultimi giorni, infatti, sono state innumerevoli le indiscrezioni sul matrimonio. Cosa è successo tra i due?

Tra gli ospiti della Venier (due sono stati costretti dalla Rai all’isolamento dopo i contatti con un positivo) anche Cristiano Malgioglio. Il paroliere, grande amico di Arisa e suo vicino di casa, ha cercato di far capire che sta attraversando un momento personale molto complicato, forse a livello sentimentale.

Arisa a Domenica In speciale Sanremo, Gigi D’Alessio svela: “Ci teneva a cantare un mio brano”

Ospite in video, Gigi D’Alessio a Domenica In ha svelato un retroscena su Arisa. Il cantautore napoletano ha confessato di aver scritto il brano cantato a Sanremo appositamente per lei. In particolare, l’ex compagno di Anna Tatangelo ha ammesso che è stata l’artista a chiedergli un brano e l’ha scritto immaginandola di averla davanti agli occhi: