Domenica In a Sanremo: due ospiti di Mara Venier in isolamento

In diretta dal teatro Ariston di Sanremo Domenica In andrà in onda al termine della Messa celebrata da Papa Francesco in Iraq. Lo speciale dedicato alla settantunesima edizione del Festival sarà trasmesso straordinariamente poco dopo le 15:30 e fino alle ore 20. Saranno, quindi, quattro le ore di diretta che racconteranno la settimana sanremese che ha visto i Maneskin vincitori. A pochi minuti dalla diretta di Domenica In, due ospiti di Mara Venier sono in isolamento: Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo ha conquistato la ribalta e il grande successo di pubblico grazie alle sue imitazioni di Barbara d’Urso e Maria De Filippi fatte prima a Stasera Tutto è Possibile e poi nel contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato.

Come fa sapere il portale Davide Maggio, il tracciamento Rai dei positivi ha imposto lo stop. Nei giorni scorsi Strabioli è entrato in contatto con un altro volto della tv che è risultato nelle ultime ore positivo al Coronavirus. Il conduttore de Il Caffè, la trasmissione in onda la mattina sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, ha accompagnato Vincenzo De Lucia a Sanremo che avrebbe dovuto portare all’Ariston l’imitazione di Ornella Vanoni. Pur risultando negativo ai test, la Rai ha chiesto ad entrambi di isolarsi per via precauzionale. I due, quindi, non saranno presenti allo speciale di Domenica In a Sanremo. Avrebbero già lasciato la città dei Fiori.

Tanti gli ospiti che commenteranno l’edizione del Festival appena conclusa. In studio la Venier, che durante la finale di Sanremo è sbottata sui social per difendere Achille Lauro, avrà Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Immancabile lo spazio di attualità, soprattutto per la Campagna di Vaccinazione. Per l’occasione sarà in collegamento il Prof. Bassetti e Irama collegato da Milano.

Il cantante è ancora in isolamento obbligatorio. Per poterlo vedere dal vivo dovranno trascorrere almeno dieci giorni e solo dopo la negatività al tampone. Grande attesa per le esibizioni dei ventisei cantanti che per la prima volta potranno cantare le loro canzoni di Sanremo 2021 senza l’ansia della gara e delle votazioni e commentare le emozioni vissute in questa edizione.