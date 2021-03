Sanremo, Mara Venier sbotta e difende Achille Lauro: “Non rompere le…”

La padrona di casa di Domenica In non ci sta e replica in maniera dura agli attacchi ad Achille Lauro di una spettatrice di Sanremo

Si è chiuso il viaggio di Achille Lauro sul palco del Teatro Ariston con commenti in voice over di personaggi famosi che lo hanno trafitto con le parole e con commenti al vetriolo. L’artista si è inginocchiato e ha mostrato alla telecamera il petto sanguinante, infilzato da rose rosse. Quello di Lauro è stato un viaggio nei generi musicali e ha celebrato icone del passato che hanno fatto la storia, a proprio modo. Durante la quarta serata una fetta di pubblico è insorta sui social manifestando il proprio dissenso per aver visto Achille esibirsi a Sanremo con un abito da sposa e per avere baciato un uomo. Questo è agghiacciante nel 2021.

Altrettanti sostengono che non sia un artista né un cantante. Achille Lauro è un performer, un artista che usa il suo corpo e il palco per avanzare delle provocazioni importanti che alimentano discussioni ma anche spunti di riflessione, una su tutte la libertà di essere se stessi. Il focus delle esibizioni di Achille Lauro al Festival è stato il suo grido di libertà contro i ruoli predefiniti e imposti dalla società.

La storia si ripete. Una spettatrice della finale del Festival di Sanremo 2021 ha contestato le esibizioni di Achille Lauro. Sui social una telespettatrice ha scritto: “Questi sono cantanti… Tutti elogiate quel buffone di Achille Lauro”. Mara Venier ha difeso Achille Lauro ed è sbottata non appena ha visto questo commento:

“Guarda Sanremo e non rompere le pa**e a noi grazie”

Anche lo scorso anno la padrona di casa di Domenica In, che nella puntata del 7 marzo 2021 andrà in onda da Sanremo ma in ritardo, aveva difeso l’artista quando durante l’intervista a Radio 2 uno degli spettatori che stava assistendo al programma ha iniziato a urlare ‘vergogna’ riferendosi ad Achille e alla sua performance.

Il cantante sarà ospite di Domenica In e molto probabilmente la conduttrice veneta durante lo speciale dedicato alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo affronterà questo argomento o lancerà qualche frecciatina a quanti lo hanno duramente criticato e attaccato in questa settimana. Vedremo cosa succederà.