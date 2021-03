Barbara d’Urso scappa da Venier a Sanremo: Domenica In parte tardi

Domenica Live non va in onda il 7 marzo 2021. Al suo posto sarà trasmessa Domenica Vintage, un best of delle migliori interviste del contenitore del pomeriggio del dì festivo di Canale 5. Anche se in replica Barbara d’Urso sfiderà Mara Venier ma ne uscirà sconfitta. Come da tradizione, zia Mara condurrà una puntata di Domenica In a Sanremo per il classico appuntamento post-finale del Festival. Il contenitore domenicale, però, non partirà come consuetudine alle ore 14, ma inizierà alle ore 15.30. Per circa un’ora e mezza sarà trasmessa la Messa di Papa Francesco in occasione del suo viaggio in Iraq. Eccezionalmente Mara Venier andrà in onda fino alle 20, occupando le fasce presiedute nell’attuale stagione tv da Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera e de L’Eredità con Flavio Insinna. Barbara d’Urso cercherà di contrastare nel suo piccolo la puntata speciale di Domenica In a Sanremo 2021, ma la ritroveremo in prima serata al timone di Live-Non è la d’Urso.

Ha trovato un minuto di tempo Barbara per vedere Sanremo 2021. Nei giorni scorsi la padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso era stata fortemente criticata sui social per aver dichiarato in una intervista a Leggo di non aver visto il Festival: “Mi spiace ma non ho proprio acceso la tv”. La conduttrice ha seguito la quarta serata di Sanremo, come dimostrano anche le varie Instagram Stories postate sul suo seguitissimo profilo, e sembra fare il tifo per Noemi. La cantante è in gara con il brano Glicine e attualmente si trova nella classifica generale e provvisoria al decimo posto. “Lei pazzesca”, è questo il commento di Barbara in riferimento all’artista.

Non sono mancati altri riferimenti ad altri Big in gara. Su Instagram ha postato un frame dell’esibizione dei Maneskin e Arisa. Sul conto di Malika Ayane ha dichiarato: “Unica, unica, solo tu, la amo”. Inoltre sembra essere rimasta particolarmente colpita dall’esibizione di Achille Lauro con Fiorello sul palco dell’Ariston. Durante il suo ennesimo quadro portato in scena al Festival, il cantante ha sposato il chitarrista Boss Doms e poi l’ha baciato. Vestito di bianco, con una bandiera dell’Italia tra le mani, è sceso dalle scale celebrando le unioni civili.

In seguito si è esibito in un medley di due tra le sue canzoni più famose, Me Ne Frego e Rolls Royce. Sono stati quattro gli elementi chiave dell’esibizione di Lauro: la marcia nuziale, il principio dell’inclusione, l’inno italiano e il riferimento alle unioni gay.