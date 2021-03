Maria Monsè, foto indecente con la figlia: furia Selvaggia contro la d’Urso

Maria Monsè è tornata a far chiacchierare di sé e della figlia Perla, che è ancora minorenne. L’ex ragazza di Non è la Rai ha postato sul suo account Instagram una foto bollente, che lascia poco spazio all’immaginazione, insieme alla sua unica erede (scatto in basso). Una immagine che ha lasciato davvero tutti senza parole considerata la giovane età di Perla, nata dal matrimonio con l’imprenditore siciliano Salvatore Paravia.

Nella querelle ha detto la sua pure Selvaggia Lucarelli, che si è scagliata pubblicamente contro Barbara d’Urso, che invita spesso Maria Monsè nel suo salotto. Maria è da anni una delle opinioniste del salotto dursiano. La giornalista ha ricondiviso la foto di Maria nelle sue stories Instagram e ha affermato piuttosto indignata:

“Qualcuno dovrebbe fermare questa donna. Anziché invitarla in tv con la figlia 14enne che non ha colpe. Capito Barbara d’Urso?”

In un successivo post su Instagram Selvaggia Lucarelli ha aggiunto a proposito dell’ultimo scatto di Maria Monsè e la figlia:

“C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. Nessuno dovrebbe portare in questa roba. Nessuno. Ha fatto bene Zingaretti a dimettersi. Chiunque difenda la tv della d’Urso in un paese serio dovrebbe dimettersi, a pensarci bene”

La giurata di Ballando con le Stelle ha poi ricordato un’altra vicenda legata a Maria Monsè e che ha fatto molto scalpore qualche mese fa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha portato già la figlia dal chirurgo plastico. Perla, neppure 15enne, si è infatti sottoposta a delle punturine per rimodellare il naso troppo ingombrante.

Selvaggia Lucarelli contro Maria Monsè per la foto della figlia Perla

Una scelta, quella di Maria Monsè, che ha scatenato una vera e propria polemica in tv ma anche sui social network. La Monsè ha però assicurato che ha solo cercato un modo per aumentare l’autostima della piccola Perla, che sta attraversando una fase delicata come quella dell’adolescenza. Senza contare che la ragazzina sogna un futuro nel mondo dello spettacolo come la madre.

Al momento Maria Monsè non ha ancora replicato alle critiche e alle dure dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli. Nessun commento neppure da Barbara d’Urso, ormai abituata ad essere attaccata dalla giornalista. Di recente la Lucarelli si è scagliata anche contro Nicola Zingaretti, reo di aver difeso Barbarella e il suo programma Live-Non è la d’Urso (che chiuderà i battenti in anticipo, a fine marzo).