Maria Monsè è tornata in tv per parlare del ritocchino estetico che ha regalato alla figlia 14enne Perla Maria. Questa volta l’ex ragazza di Non è la Rai non ha scelto il salotto di Barbara d’Urso bensì quello de La vita in diretta. La soubrette, vista pure al Grande Fratello Vip, ha ammesso di non capire tutto questo clamore mediatico. A detta di Maria il suo messaggio è un altro: quello di riuscire ad aiutare una giovane donna a superare un complesso con un piccolo intervento e renderla più serena. La Monsè ha puntualizzato che la figlia ha fatto solo tre punturine di acido ialuronico che dopo sei mesi scompariranno. Nel 2021, dunque, Perla Maria dovrà sottoporsi a nuove punture se vorrà. Prima del rinofiller la ragazzina ha messo una crema anestetica sul naso così non ha sentito alcun dolore. L’intero intervento – che ripetiamo non è stato chirurgico – è durato circa dieci minuti.

Maria Monsè a La vita in diretta parla della figlia Perla Maria che si è fatta il rinofiller

“A questa età le ragazze di oggi sono già piccole donne. E poi Perla è molto matura. Non capisco perché avrebbe dovuto convivere con questo problema. Dovrei essere premiata per il fatto di aver reso felice mia figlia”, ha dichiarato Maria Monsè a La vita in diretta, nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 1 ottobre 2020. La showgirl è una madre serena: dopo il rinofiller vede la sua bambina felice e tranquilla (in basso la foto prima e dopo). Prima di procedere, però, la Monsè e il marito Salvatore Paravia, imprenditore che non fa parte del mondo dello spettacolo, hanno consultato una psicologa che ha dato il via libera. In una intervista a Nuovo, Maria ha confidato che l’idea è nata dopo che Perla Maria ha visto l’effetto delle punture di acido ialuronico sulla madre. Quella gobbetta sul naso le stava creando troppi complessi e ha così optato per un intervento di medicina estetica.

Che cos’è un rinofiller e quanto costa: tutti i prezzi dell’intervento

Il rinofiller è una tecnica innovativa e poco invasiva per il rimodellamento non chirurgico del naso. Questa tecnica consente di migliorare in maniera rapida ed effettiva il profilo del naso e permette di correggere ed eliminare alcuni difetti come gobbe o deviazioni. Il tutto senza sottoporsi ad interventi chirurgici di alcun genere. Il rinofiller prevede l’iniezione di un filler a base di acido ialuronico nel naso, permettendone un rimodellamento non chirurgico. Il rinofiller è sconsigliato a chi ha problemi funzionali nasali. Si esegue senza anestesia e i costi sono abbastanza contenuti. I prezzi del rinofiller partono da 300/500 euro a seduta. Il numero delle sedute varia a seconda del risultato che si vuole ottenere.