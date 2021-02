Arisa si sposa con Andrea Di Carlo: ecco la data del matrimonio, il gossip

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, presto convolerà a nozze: ad assicurarlo in esclusiva è stato il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta nel corso della rubrica televisiva “Un Santo in Paradiso” nella trasmissione condotta da Adriana Volpe, “Ogni Mattina” su Tv8. Pirrotta non è nuovo a scoop roboanti, basti pensare che è stato il primo ad annunciare che Belen Rodriguez è in dolce attesa di una bambina (notizia confermata in seconda battuta a Verissimo dalla stessa modella argentina).

Pirrotta non solo si è limitato ad annunciare che il matrimonio tra Arisa e Andrea Di Carlo ci sarà, ma ha pure snocciolato la data x in cui si celebrerà l’evento: il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 2 settembre 2021. Quindi la cantante prima si dedicherà a concludere gli impegni professionali che la aspettano nei prossimi mesi (Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo che la vedrà tra i protagonisti in gara), poi farà transitare l’estate, quindi ecco l’altare.

L’esperto di gossip ha poi svelato dei dettagli inediti relativi alla coppia, raccontando che Di Carlo avrebbe già regalato non uno ma ben due anelli di fidanzamento all’artista. Andrea, oltre a essere compagno di vita della cantante è anche il suo manager e proprietario dell’agenzia Adc Management. In aggiunta è impegnato come autore televisivo. Tra le sue collaborazioni, ad esempio, c’è il lavoro nel dietro le quinte del programma “Oggi è un altro giorno” di Rai Uno, condotto da Serena Bortone.

Nel frattempo è già scattata la curiosità attorno al look che Rosalba sfoggerà per le nozze. Da sempre Arisa è una donna che strizza l’occhio ad acconciature e abbigliamenti originali e inediti. Chissà cosa avrà in serbo per il giorno del suo matrimonio.

Di recente l’artista ha dovuto fare i conti anche con le malelingue. Qualcuno infatti le ha dato della ‘raccomandata’, in riferimento al fatto che Di Carlo è una persona influente nel mondo musicale e televisivo. Rosalba ha tagliato corto sulla questione, con una risposta secca: “Cosa dovrei rispondere? Io faccio la cantante: è più probabile che frequenti una persona dell’ambiente. Che parlino, le malelingue”.