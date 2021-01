Arisa raccomandata dal nuovo fidanzato? La risposta alle malelingue

Nuovo amore per Arisa. Dopo tante storie andate male la nuova professoressa di Amici ha ritrovato la sua serenità accanto al manager Andrea Di Carlo. I due si sono innamorati lavorando insieme anche se l’agente cura le pubbliche relazioni di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo (tra cui l’attore turco Can Yaman).

Andrea Di Carlo, che ha un passato come autore di programmi televisivi, è molto amico del direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Insomma una situazione che facilmente può spingere più di qualcuno a parlare di raccomandazioni e favoritismi considerato pure il periodo d’oro che sta vivendo Arisa…

Interrogata sull’argomento da Il Messaggero Arisa ha risposto in maniera assai elegante e determinata, consapevole del proprio talento e della propria forza:

“Cosa dovrei rispondere? Io faccio la cantante: è più probabile che frequenti una persona dell’ambiente. Che parlino, le malelingue”

Rispetto a un tempo, Arisa ha imparato a non dare più troppo peso alle critiche delle altre persone. Col tempo è diventata più matura e sicura di sé, consapevole dei propri pregi e difetti. Oggi Rosalba Pippa si ama per quella che è e determinante in questo processo di accettazione sono stati i dieci anni in analisi. La psicoterapia ha cambiato la vita di Arisa, che oggi si sente più forte e leggera.

Arisa ha fatto sapere che Andrea Di Carlo è una persona speciale e nell’immediato futuro non esclude matrimonio e figli col nuovo fidanzato. Del resto Rosalba Pippa ha raggiunto il traguardo dei 38 anni e l’istinto materno è più forte che mai. Anche se la carriera procede davvero a gonfie vele in questo momento: Arisa è la nuova professoressa di canto di Amici e sta per tornare al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Gigi D’Alessio.

Un brano molto bello che racconta di una donna che scappa da una relazione tossica. Un’esperienza che Arisa ha vissuto in prima persona in passato. Tante le storie d’amore finite male nonostante i buoni presupposti. La cantante non ha nascosto di sognare una terza vittoria a Sanremo dopo quelle nella categoria Giovani nel 2009 e in quella dei Big nel 2014.

Ma il sogno maggiore di Rosalba Pippa resta l’Eurovision Song Contest visto che Arisa ambisce ad una carriera all’estero. Del resto è un vero peccato non far conoscere a tutti, ma proprio a tutti, la sua splendida voce da usignolo…