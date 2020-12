Arisa sta meglio grazie alla psicoterapia: “Finalmente ho fatto pace con…”

Per dieci anni Rosalba Pippa si è fatta seguire da uno specialista per affrontare i suoi complessi e le sue paure

Arisa è finalmente una donna nuova, libera. Questo è un momento davvero d’oro per la cantante: è stata scelta come Professoressa ad Amici di Maria De Filippi, tornerà di nuovo al Festival di Sanremo e ha un nuovo amore, il manager Andrea Di Carlo. Rosalba Pippa è davvero felice e in un’intervista concessa a Di Più Tv ha ammesso di sentirsi migliore, più consapevole. Gran parte del merito va alla psicoterapia, che l’ha aiutata molto in questi ultimi dieci anni.

Queste le parole di Arisa, lanciata da Sanremo Giovani nel 2009:

“Sono diventata più consapevole con l’aiuto della psicoterapia, che ho iniziato una decina di anni fa. Tanti si vergognano a parlarne, io no. La psicoterapia mi aiuta a conoscermi meglio e conoscere se stessi è la chiave per essere felici e vivere meglio. Almeno, per me è stato così”

Arisa ha confidato di aver finalmente compreso fino in fondo i suoi limiti. Un tempo ne era ossessionata, ora li accetta. In più è riuscita una volta per tutte a fare pace con il suo corpo, con il quale ha sempre avuto un rapporto assai conflittuale. “Sono come sono e mi vado bene così”, ha puntualizzato.

Il suo aspetto fisico ha però dato più di qualche fastidio ad Arisa, che le ha provate tutte per piacersi un po’ di più. Ad esempio lo scorso anno si è tagliata i capelli a zero e ha cominciato a sfoggiare diverse parrucche. Niente più di un tentativo di vedersi diversa, più bella.

Arisa ha specificato:

“Ho imparato anche a non essere ossessionata dall’essere compresa da tutti: se qualcuno non mi capisce, pazienza. Adesso sono più rilassata e sono grata per quello che mi accade di bello nella vita”

Non è mancata una frecciatina agli ex fidanzati che hanno fatto soffrire parecchio l’interprete dalla voce d’usignolo:

“Basta con un’altra ossessione, quella della “crocerossina”, quel rincorrere chi non mi ama nella speranza che, finalmente, si decida ad amarmi”

Oggi Arisa è serena accanto ad Andrea Di Carlo, il suo manager. I due si sono incontrati per motivi di lavoro e solo in un secondo momento sono stati travolti dalla passione. Una vera e propria rinascita per Arisa, che ha trascorso lo scorso lockdown primaverile completamente da sola, nel suo minuscolo appartamento milanese.

Ora la musica è letteralmente cambiata e Rosalba, 38 anni, si gode questo momento di gioia privata e professionale. Anche l’arrivo ad Amici è una vera e propria rivalsa visto che da adolescente Arisa è stata scartata ben due volte ai provini per il talent show di Maria De Filippi.

La svolta è arrivata undici anni fa al Festival di Sanremo, evento al quale Arisa è molto legata. Ha vinto la kermesse due volte: prima tra i giovani nel 2009 e poi tra i Big nel 2014. Nel 2015 lo ha invece condotto con Carlo Conti, Emma Marrone e Rocio Munoz Morales.